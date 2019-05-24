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İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı

İNGİLTERE 'de Brexit çıkmazı istifayla sonuçlandı. İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı son dakika açıklamayla 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

İNGİLTERE büyük bir çıkmaza girdi. Başbakan istifa tarihini açıkladı. Tüm dünyada son dakika koduyla duyurulan habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ediyor. May, yeni başbakan seçilene kadar bu görevi sürdüreceğini açıkladı. 

Brexit sürecinde liderliği sorgulanan İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran’da resmen istifa edeceğini açıkladı. May, “Brexit çabasını yeni bir başbakanla yürütmenin ülkenin çıkarına olacağına inanıyorum” dedi.

May, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde Brüksel’le yaptığı anlaşmayı parlamentoya kabul ettirememiş, bu süreçte lideri olduğu Muhafazakâr Parti içinde de tartışmalar başlamıştı. May istifa açıklamasında, “Milletvekillerini bu anlaşmaya destek vermeye ikna etmek için elimden geleni yaptım. Üzücü bir şekilde, bunu başaramadım” dedi.

İkinci kadın başbakan olmak bir onurdu

Theresa May, başbakanlık konutunun önünde yaptığı konuşmada, “Ülkenin ikinci kadın başbakanı olmak hayatımın en önemli onuruydu” dedi; son kadın başbakan olmayacağını da ekledi. May’in bu sırada sesinin titremesi ve gözlerinin dolması dikkat çekti.

Şimdi, Muhafazakâr Parti’nin yeni bir lider seçmesi başlatması bekleniyor. Sürecin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. May’in ise yeni bir lider seçilene dek görevinin başında kalacağı belirtiliyor.

Partinin başına kim geçecek?

Brexit tartışmaları sırasında May’in yerine oynayan en güçlü adaylardan biri, ülkenin eski dışişleri bakanı olan ve Türkiye’de de yakından tanınan Boris Johnson oldu. Eski Brexit bakanı Dominic Raab ve mevcut hükümetin Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da yarışa girme ihtimali olan adaylar arasında.

Brexıt ne olacak?

Muhafazakâr Parti’nin yeni süreçte başına geçecek ismin, AB ile daha sert bir ‘boşanma’ anlaşması yapmak isteyeceği sanılıyor. Zira May’in Brüksel ile anlaşmaya onay alamamasının sebebi, yaptığı anlaşmanın kendi partisi içinde AB’nin lehine ve İngiltere’nin aleyhine görülmesiydi.

Ancak Brüksel, May’in başbakanlığında yapılan anlaşmanın nihai olduğunu ve yeni bir metnin müzakere edilmeyeceğini vurgulamıştı. Dolayısıyla yeni süreçte İngiltere ile AB arasında yeni gerilimler çıkacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

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