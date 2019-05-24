2 çocuk babasına tecavüz ettiler! Antalya'da korkunç olay

Saldırganlardan şikayetçi oldu

Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H. ifadesini söyle sürdürdü: "Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."