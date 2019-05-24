2 çocuk babasına tecavüz ettiler! Antalya'da korkunç olay
ANTALYA 'da korkunç bir olay yaşandı. Halı yıkamacısı iki kişi 2 çocuk babasına 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle tecavüz etti. Mahkeme is skandal bir karar imza attı ve şahısları serbest bıraktı.
ANTALYA 'da korkunç bir olay yaşandı. 2 çocuk babasına 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle tecavüz edildi. Halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğrayan 55 yaşındaki şahıs, şüphelilerden şikayetçi oldu. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki çiftçi C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu.
C.H.'nin anlattıklarına göre; olay 22 Mayıs günü gece 04.00 sıralarında meydana geldi.İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana "Neden borcunu ödemiyorsun?" dedi.
Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S. beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darbetti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.
Saldırganlardan şikayetçi oldu
Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H. ifadesini söyle sürdürdü: "Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."