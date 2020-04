İngilizler UEFA'nın kararını açıkladı!

Korona virüs salgını nedeniyle dünyada duran spor müsabakalarının ne zaman başlayacağı büyük merak konusu olurken bütün gözlerin üzerine çevrildiği UEFA’nın ne düşündüğü ortaya çıkmaya başladı...

UEFA'nın son toplantısından yansıyan bilgileri İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi The Guardian “Uefa tells European leagues to determine placings 'on sporting merit (Uefa, Avrupa liglerine yerleştirmelerin spor liyakatini belirlemelerini söyledi) "başlıklı haberi ile duyurdu...

UEFA toplantısından ilginç görüşlerin ortaya çıktığı belli oldu..

Peki bunlar neler?

"UEFA, sezonlarını iptal etmeleri halinde ulusal liglerin Avrupa yarışmalarından yasaklanmayacağını ve “spor liyakatine dayalı” nihai yerleştirmelerin nasıl belirleneceğine kendileri karar vermeleri gerektiğini doğruladı.



Acil durum kuralları, Uefa’nın yürütme komitesinin bir toplantısından sonra açıklandı ve Avrupa futbolunun yönetim organından yaklaşımda keskin bir değişime işaret etti.



En üst satır, sezonu bitirmek için “güçlü bir öneri” olmaya devam ediyor ve hatta iptal etmeden önce play-off gibi farklı bir formatı benimsemeyi tercih ediyor.



Ancak koronavirüs krizi derinleştikçe, İskoçya ve Hollanda ile başta olmak üzere ulusal yarışmaların olağanüstü koşullarla karşı karşıya olduğu kabulü var



Uefa, bir ligin terk edilmesini kabul edeceği iki temel koşul ortaya koydu. Birincisi, Hollanda'da böyle bir hükümet tarafından yapılması talimatı; ikincisi “aşılmaz ekonomik sorunlar” dır.

Uefa’nın duyurusu, İskoç futbol yetkililerinden kuralların açıklığa kavuşturulması yönünde bir talepte bulunuyor. İskoç Premiership'in sezonunu sona erdirmesi bekleniyor.

“Ulusal müsabakaları tamamlamak için elinden geleni yaparken, ulusal dernekler ve / veya ligler kendi yerel müsabakalarını erken sona erdirmek için meşru nedenlere sahip olabilir.”



Uefa daha sonra, fesih ligleri 2021-22 sezonunda kulüpleri Avrupa rekabetine sunacaksa, bunu “sportif liyakate dayanarak” yaparak, son yerleştirmeleri “nesnel, şeffaf ve ayrımcı olmayan ilkelere” belirleyerek talep eder.



Biraz esneklik bırakarak, tavsiye, eksik bir lig tablosunun oyun başına puan temelinde düzenlendiği bir çözümü teşvik ediyor gibi görünmektedir.



UEFA, bu kriterlerin karşılanmaması durumunda ulusların veya kulüplerin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarışmayı reddetme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Kabul edilebilir başka bir fesih nedeni öngörür; yani “diğer meşru halk sağlığı nedenlerine dayanarak” yapılmışsa.



Bu son madde, pandemi güvenli bir rekabete devam etmesine izin vermiyorsa, bazı kişiler tarafından en büyük liglerin bile mevsimlerini durdurma olasılığını açık bırakmak olarak yorumlanacaktır.



UEFA ayrıca, "milli takım rekabet gelirlerinden" Avrupa elemeleri ve Nations League için oyuncu çıkaran kulüplere 70 milyon € (61.2m £) yardım edileceğini açıkladı.



Ertesi yıl yeniden planlanmasına rağmen, erkeklerin Avrupa Şampiyonası'nın Euro 2020 adını koruyacağı da doğrulandı.

İşte UEFA’nın görüşleri bu yönde…

En dikkat çekici bilgi ise "UEFA, sezonlarını iptal etmeleri halinde ulusal liglerin Avrupa yarışmalarından yasaklanmayacağını ve “spor liyakatine dayalı” nihai yerleştirmelerin nasıl belirleneceğine kendileri karar verecek" denmesi oldu..

Yani kulüplerin başarı grafiği göz önüne alınması isteniyor...

UEFA'nın ligleri iptal etmeden önce play-off gibi farklı bir formatı benimsemeyi tercih edeceği belirtiliyor..

Yani Türkiye'de top TFF'de...

Her türlü ihtimale açık bir süreç yaşandığı apaçık ortada…