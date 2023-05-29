Fırıldakları yaklaştırmayın artık!

Neler yaşadık...

Neler gördük...

Kim kimdir apaçık ortaya çıktı...

Maskeler öyle bir düştü ki sadece kelin görünmesi ortaya çıkmadı bütün iki yüzlüler karşımıza çıktı...

Siyaset adeta bit pazarına düşürüldü!..

Bir büyük siyasi mücadele yapıldı!..

İki yüzlü bukalemun zihniyetler kendilerini öyle deşifre ettiler ki eğer bundan sonraki süreçte bu zihniyetlere prim verilirse yazık olur bu milletin sevgisine, vefasına...

Şimdi medyada, iş dünyasında, siyasette, bürokraside bakın etrafınızda ne yüzsüzleri göreceksiniz!..

Fırıldak gibi dönecekler!..

Çünkü alışkın oldukları anlayış bu!..

Ne Erdoğan sevdalıları çıkar şimdi karşımıza...

Öyle aymazdırlar ki "Sen nerden çıktı " diye sorgular sizi!

Yüzsüzlerdir!..

Zaten alışkın oldukları siyaset anlayışlarını ortaya koyarak fırıldak gibi dönmeye de başladılar!..

Öyle bürokratlar tanıyorum ki!..

Öyle iş adamları tanıyorum ki!..

Öyle kamu kurum ve kuruluş müdür ve başkanları tanıyorum ki...

Bakın bu süreçte ne etliye ne suluya karışmadılar!..

Çünkü "Gelen ağam giden paşam" anlayışı sahibidirler...

Bir gram Erdoğan'ın mücadelesine destekleri yoktur!..

Ama görev istemeye kalkınca herkesi sollarlar!

Sorsan Tayyip Erdoğan'ı onlardan başka kimse sevmez!..

Çünkü yüzsüzlerdir!..

Bakın bakın..

Öyle Tayyip Erdoğanı seviyorlarmış kı...

Öyle destek vermişler ki...

Öyle mücadele yapmışlar ki...

Öyle oylara katkı vermişler ki...

Nasılda anlatırlar şimdi!..

Anlatıyorlarda...

Sahtekarlar!..

Şimdi herkesten çok Erdoğancı olacaklar!..

Oldularda...

Gözleriniz dolacak!...

Bugüne kadar;

İki kelime etme...

İki kelime yazma...

Beş dakika sahada olma...

Ya kaybederse korkusu ile her tarafın oynasın...

İki yüzlülük yaparak seçimi geçir...

Muhalefet ilede işbirliği yap!..

Hatta bilgi akışı sağla!..

Hatta da gizli hücre faliyeti gibi aleyhte çalış!..

Şimdi çık ortaya "Yaşa Tayyip Erdoğan" de...

Yüzsüzler!..

Diyeceğimiz şu ki...

Bu seçimler kimin ne olduğunu göstermiştir...

Temizlik şarttır...

Bu bukalemun anlayışları yok edin artık!..

Silin atın!..

Ama bu her yerde şarttır...

Bilin ki eğer hala onlara prim verirseniz ve temizlemez iseniz size gönül veren milyonların vebalı boynunuzda olur...

Yazık olun onların hayır dualarına!..

Artık;

Bunlara prim vermeme ve temizleme zamanıdır...

Artık bu iki yüzlülere fırsat vermeme deşifre etme zamanıdır...

Artık gerçekten bu davaya gönül verenlerle yol yürüme zamanıdır..

Başkan Erdoğan'ın ekranlarda rahatsızlanmasına rağmen proğrama devam ettiği anı unuttuk mu?

Bu mücadeleye layık olmayanları görmek zamanı değil mi?

Öyle bürokratlar...

Öyle spor adamları...

Öyle siyasetçiler...

Öyle iş adamları...

Öyle basın mensupları...

Öyle kamu kurum kuruluş başkanları...

Bu süreçte tek kelimeleri olmadı!..

Tayyip Erdoğan'ın yanında açık şekilde durmaktan kaçındılar...

Oy isteyemediler!..

"Ya devran dönerse" diye panik atak oldular!..

O nedenle;

Herkesin karnesi arkasında bıraktığıdır...

Kim nedir artık biliyorsunuzdur...

Bu davaya. gerçekten gönül vermiş insanların değerini bilmek, kucaklamak ve yeniden sığınmaya çalışan sahtekarları silip atmak zamanıdır..

Gerçek sevdalıları kucaklayın!..

Gerçek sevdalıların dertlerinin dermanı olun...

Yaşadınız gördünüz...

Sahtekarları artık Reisin yanına yaklaştırmayın...

Hele, hele o sırca köşklerde oturan, makam mevki ve çıkar peşinde koşan iki yüzlü sahtekarları yaklaştırmayın..

Kimin ne olduğu apaçık belli..

Herkesin karnesi ortada!..

Böylesine büyük bir mücadelede kaçak güreşenleri, iki yüzlü olanları artık görün, görün ki bu milletin hayır duası yerli yerine otursun...

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? sözü misali hiç Tayyip Erdoğan ile ne pahasına olursa olsun çıkarsız menfaatsiz yetmedi hayır duaları ile bir olanlarla, Tayyip Erdoğan'a karşı iki yüzlü olanlar bir olabililir mi?..

Kim kimdir?

Kim nedir?

Görün artık...

İki yüzlü insanlara o kadar alıştık ki, doğru insan karşısında niyeti ne acaba diye düşünmeden edemiyoruz!..

Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur..

"Dünyada iki yüzlü olanın, kıyamet gününde ateşten iki dili olacaktır."

Diyeceğim şu ki...

Bu büyük final zaferle sonuçlanmışken "Türkiye Yüzyılı " Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözde değil özde sadık kalacak yepyeni kadrolarla başlamalı...

Mevlana der ki..

"Dünle birlikte gitti, cancağızım. Ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."

Şimdi yeni şeyleri liyakat sahibi yeni kadrolarla söylemek zamanı...

EvvelALLAH Cumhurbaşkanı Erdoğan'da söyleyecektir...