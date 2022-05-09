İkamet Adresini Güncellemeyen Hastanede Mağdur Olur!

Bilindiği üzere ülkemizde sağlık hizmetleri çok arttı.

Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız dahi sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyor.

Almanya’da yaşayan bir vatandaş gelip ülkemizde ameliyat oluyor.

Gerçekten de özellikle eğitim ve araştırma hastaneleri ile şehir hastaneleri en ileri tıbbi imkanlara sahip.

Hastanelerimiz ne ABD’yi ne Almanya’yı aratmıyor.

Hani o eski Türk filmlerinden bildiğimiz “veremli kızın tedavi için yurtdışına gitmesi” devri artık bitti.

Bu durumla ne kadar övünsek az…

Sağlık Hizmetlerinde İkamet Esası Var

Ama burada önemli bir husus var.

Özellikle yurtdışında yaşayan 9 milyona yakın vatandaşımızı çok ilgilendiriyor bu konu.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanan sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunmakta.

Yani ülke içinde ikamet etme şartı var sağlık hizmetlerinin devletçe karşılanması için…

Başka bir ifade ile yalnızca ülkede ikamet edenler GSS sigortası kapsamında.

İkametinizi yurtdışında taşırsanız GSS kapsamı dışına çıkıyorsunuz, size prim borcu çıkartılmıyor…

SGK Adres Kontrolüne Başladı

Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Ülkemizde ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmakta.

Ama SGK şimdiye kadar buna pek bakmıyordu…

Ama şimdi durum değişti…

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılacak.

Yani SGK artık ikametiniz yurtdışında mı yoksa memlekette mi diye bakacak!

Eğer ikametiniz yurtdışında görünürse hastaneye gittiğinizde SGK sistemi onay vermeyecek…

Yani tedavinizi SGK karşılamıyor olacak...

Adresinizi Mutlaka Güncelleyin!

Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri önem arz etmekte.

Tüm vatandaşlarımıza eğer ikamet adresleri yurtdışında ise Türkiye'de sağlık hizmeti almadan önce mutlaka adres güncellemesini nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden yapmalarını önemle hatırlatalım.

Sonra hastanede mağdur olabilirsiniz...

Bizden söylemesi...

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