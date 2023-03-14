Yapılandırmada Bağ-Kur’lular Unutuldu!

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Peki, yapılandırma kanunu ile hangi düzenlemeler getirildi? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında girdi?

Vatandaşların devlete olan hangi vergi, ceza ve prim borçlarına düzenleme yapıldı?

Kimlerin ne zaman ve nereye başvurması lazım...

Öncelikle bu konuya bakalım:

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Yapılandırma Kanunu oldukça kapsamlı çıkartıldı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olduğunu söylemek lazım. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkânı sunuldu.

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan prim, vergi, idari para cezası gibi borçların tümü yapılandırılabiliyor.

Kesinleşmiş tüm kamu alacakları kapsama alınmış bulunuyor.

Borçlara gecikme cezası/zammı yerine Yi-ÜFE aylık değişim oranı hesaplanacak, böylece borçlar düşecek.

Peşin ödemede Yi-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecek böylece peşinde avantajlı ödeme imkanı var (30/06/2023 tarihine kadar).

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Cebinde borcunu kapatacak nakit parası olmayan için taksit imkânı da getirildi.

İstenirse belli katsayılar ile 12-18-24-36-48 eşit taksitlerle de her ay olarak ödenebilecek.

İdari para cezalarına ana para da yüzde 50 indirim uygulanacak.

Yapılandırmaya şuan için son başvuru tarihi 31 Mayıs. Ancak başvuru süresinin bir ay uzatılmasının mümkün olduğunu da belirtelim.

Taksitle ödenecek borçlar için ilk taksit ödeme süresi 30 Haziran 2023. İlk taksit ödeme süresi de başvuru süresine paralel olarak bir ay daha uzatılabilir.

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7256 sayılı Kanun veya 7326 sayılı Kanuna göre devam eden yapılandırma istenirse bu yapılandırmadan faydalanabilecek.

Keza, 6183 Sayılı Kanun’a göre taksitlendirme yapanlar da bu yeni kanuna dahil olabilecek.

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlara göre borç ödemeye devam edenlerse bu yapılandırmadan faydalanamayacak.

Yapılandırmadan faydalanmak için açılan davalardan vazgeçme şartı var.

Genel Sağlık Sigortası gelir testine başvurmayanlar 30 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testine başvurursa gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası borçları silinebilecek.

Genel sağlık sigortası borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar tamamen faizsiz ödenebilecek.

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SGK’nın iş kazası ve meslek hastalığı rücu borçları da son yapılandırma kapsamında.

Yersiz ödeme borçları da yapılandırılabilecek.

Tarımsal kesinti yapanların borçları da yapılandırılacak ilk iki taksit ödenmesi zorunlu aksi halde yapılandırma bozulacak.

İlk iki taksit ödenip bir takvim yılında üçten fazla taksit ödenmezse yapılandırma yine bozulacak.

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Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.

Keza kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan idari para cezaları da yapılandırma kanunu kapsamında.

Yapılandırma kanununun vergi borçları, Vergi Dairelerine olan tüm vergi borçları, henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları da bu yapılandırma kanunu ile kapsama alındı.

Böylece işverenleri ve şirketleri oldukça rahatlatacak düzenlemeler getirildi.

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Ancak yapılandırma kanununda çok önemli bir husus unutuldu!

Gerek Pandemi gerek ekonomik çalkantılar gerekse de depremin etkisiyle esnafların, şirket ortaklarının Bağ-Kur borçları birikmiş durumda.

Ne yazık ki bu Bağ-Kur’lular yapılandırmada unutuldu!

Önceki yapılandırmaların hepsinde hem BağKur prim borçlarına af gelirdi hem de 12 aydan fazla ödenmeyen primlere silinme hakkı getirildi.

Sayıları bir milyona yaklaşan Bağ-Kur tescil mağdurlarının da unutulduğunu söyleyelim. Bu kişiler de yeni bir yapılandırma kanunu kapsamında Bağ-Kur tescil mağdurlarına af ve borçlanma hakkı getirilmesini bekliyor.

Özellikle 2008 ve 2002 reformları öncesinde gelir vergisi mükellefi, şirket ortağı, esnaf veya zanaatkar olanların zamanında bildirimleri kamu kurumlarınca SGK’ya yapılmadığı için şuan hizmetleri görünmüyor.

Yeni bir ilave düzenleme ile Bağ-Kur prim borcu olanlara af getirildiği gibi geriye dönük hizmetleri borçlanma hakkı da getirilmeli…

Böylece esnafımızın önemli bir kesimini mağdur eden bir sorun çözülmüş olur.

Yoksa bu yapılandırma kanunu kadük kalmış olur…

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