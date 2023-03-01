EYT Kanunu Çıktı, İlk Maaşlar Nisan’da!

Yıllardır beklenen haber bir gece yarısı nihayet geldi!

İçinden geçtiğimiz kara günlerde milyonlara sevindirici haber verildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’ten geçerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'na katılan 5 partinin tamamı ve 395 milletvekilinin tümü EYT Yasasına evet dedi, oybirliği ile kabul edildi.

Hayırlı olsun…

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5 MİLYON KİŞİ EYT’DEN EMEKLİ OLABİLECEK!

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Ama peyderpey 5 milyon vatandaş EYT’den yararlanıp emekli olabilecek.

Emeklilik için başvurular yasanın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

Kabul edilen yasa 4 maddeden oluşuyor…

İşte EYT Yasası’nın ayrıntıları…

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YAŞ ŞARTI YOK, GÜN ŞARTI VAR…

EYT Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

SSK’lı işçiler için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartı uygulanacak.

Bağ-Kur’lular ve Devlet Memurları için ise kadınsa 7 bin 200 gün, erkekse 9 bin gün prim ödemesini doldurarak emeklilik mümkün olacak.

Bu şartları dolduranlar yaşı kaç olursa olsun emekli olabilecek.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

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EYT’LİLER İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİK GELDİ…

EYT’li kapsamda olup emekli olacaklar için işverenlere teşvik de geldi.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Bu 5 Puanlık Teşvikten sigortalının işten ayrılması halinde tekrar yararlanılamayacak.

Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi. Böylece 10 günlük olarak öngörülen süre 30 güne çıkartıldı.

Yani 5 Puanlık Teşviki kaybetmek istemeyen işverenler emeklilik dilekçesinden itibaren 30 gün içerisinde çalışanlarını SGDP’li olarak işe giriş yapmalılar.

Ama mutlaka son çalışılan SGK dosyasına giriş yapılmalı, yoksa teşvik yok!

Bu düzenleme ile teşvik için işverenlerin işi kolaylaştırılmış oldu, 10 günlük süre 30 güne uzatıldı.

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KAMUDA ZORUNLU EMEKLİLİK KALKTI!

EYT düzenlemesi taşerondan kadroya geçen işçilere de özel bir düzenleme yaptı.

Bu işçiler eğer emeklilik şartlarını doldururlarsa zorunlu olarak emekliliğe sevk ediliyorlardı.

Şimdi bu düzenleme kalktı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Yani işçi ister emekli olacak ister çalışmaya devam edecek, tercih taşerondan kadroya geçen işçide...

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EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

EYT’den ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Prim günü ve sigortalılık süresi dolmuş kişilerin yasanın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından hemen başvurup emekli olabilmesi mümkün.

Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Ancak EYT’den toplamda 5 milyona yakın vatandaşın faydalanması bekleniyor.

Zira prim günü eksik olanlar borçlanarak, çalışmaya devam ederek, 25 yıllık sigortalılık süresi henüz dolmamış olanlar da sigortalılık süresini doldurarak emeklilik başvuru yapabilecek.

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EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT başvuruları, kanunun Resmî Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler herhangi bir son tarih olmaksızın istediği zaman ya bizzat SGK’ya giderek yada e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Şuan başvuran ret cevabı alır! Uyarmış olalım, öncelikle yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanmalı.

Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler Resmi Gazete’de yayımlanınca emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

İlk başvurular Mart ayı içinde yapılır.

5510 sayılı Kanuna göre maaşlar başvuruyu takip eden aydan başlıyor. Buna göre ilk maaşlar Nisan ayında alınmaya başlanır. Maaşı birkaç ay geç bağlananlar da biriken maaşlarını toplu aylık şeklinde alır, bir zararı olmaz.

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İNTERNETTEN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilik başvurusu için şimdi 2 milyon vatandaş SGK’ya hücum edecek. Bu kalabalığa ben girmem derseniz e-Devletten kolayca başvurabilirsiniz.

Başvuru adımları şöyle:

Önce cep telefonununuz veya bilgisayardan e-Devlet şifrenizi girin.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘Yaşlılık Aylığı"nı seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

(Daha önce emekli maaşı) ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

31 Mart’a kadar başvuranlar böylece gün sayısı ve sigortalılık süresi tutuyorsa 1 Nisan’dan itibaren maaşlarını hak edecek.

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https://www.internethaber.com/bunyamin-esen-1081z.htm