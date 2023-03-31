En Düşük Emekli Aylığı 400 Dolar

Son dönemde Türk emeklilik rejiminde önemli bazı değişiklikler meydana geliyor.

Mart ayı içerisinde yürürlüğe giren EYT Kanunu ile önemli bir adım atıldı.

Kanun değil, aslında bu bir emeklilik reformu…

EYT Emeklilik Reformu ile beş milyona yakın kişi yaşa tabi olmadan emekli olabilme şansına kavuşmuş bulunuyor.

Böylece Türkiye’nin doksanlı yıllarda IMF ile yaptığı stand-by anlaşmalarından taahhüt ettiği emeklilik koşullarını geriye dönük zorlaştırılması uygulaması sonlandırıldı.

Bu ay milyonlarca EYT’li emekliliğine başvurdu. Bu yıl bitmeden de sayı 2 milyonu geçecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün gece kabul edilen son yasa olan ile de emekli maaşlarını yakından ilgilendiren bir düzenleme yapılmış bulunuyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya (yaklaşık 400 USD), bayram ikramiyesinin 2 bin liraya (yaklaşık 100 USD) çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, Türkiye Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edildi.

Keza, düzenleme kapsamında güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı da en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Kanunun kısa zamanda Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Böylece 2023 Ramazan Bayramı’nda ikramiye 2 bin TL olacak.

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Son düzenleme kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira ikramiye tutarı 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Böylece ülke genelinde en düşük emekli aylığı yaklaşık 400 USD olarak uygulanacak.

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Son düzenleme ile emekli aylıklarında son iki yılda 125 USD reel artış yapılmış bulunuyor.

Enflasyonist ortamda dar gelirli kesimi desteklemek için adılmış doğru bir adım bu.

Altta kalanın canı çıksın yaklaşımı doğru değil…

Ekonomide yapılan yanlışlar bir yana…

Ama sosyal politikalar bir ülkenin harcıdır, çimentosudur, garantisidir, pey akçesidir.

Akparti son yirmi yılda “garip gureba fakir fukara”yı koruyan ve kapsamlı bir Sosyal Politikalar Rejimi kurarak bu günlere geldi.

Hem de öyle kömür-makarna dağıtımı değil, bazılarının cahilce küçümsediği gibi, bildiğiniz Bismarckçı ve Anglo-Sakson karışımı kapsamlı bir Refah Devleti (Welfare State) kurdular.

Denilebilir ki dar gelirli kesimler ile bir gönül birlikteliği yanında bir çıkar birlikteliği de kurdu…

Önümüzdeki seçim için de sosyal politikalar belirleyici olacak, bireylerin tercihlerini yakından etkileyecek.

Mayıs 2023 seçimini halka dokunan, dar gelirliye çözüm ve yoksula umut vaadeden politikaları anlatan ve de bunları seçmene inandıran kazanır…

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