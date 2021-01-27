İçişleri Bakanı Soylu: Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, devletin valisine, savcısına, hakimine 'militan' diyenlere sert çıktı: "Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Aynı ülkenin evlatları değil miyiz?.."

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu. Soylu, HDP Esenyurt ilçe başkanlığında terör örgütü posterleri ve afişleri bulunması hakkında, "İçişleri Bakanı olarak sormak istiyorum, daha ne kadar görmezden gelecekler? Bir siyasi partinin ilçe binası duvarında terör örgütü PKK'nın sözde liderinin posterinin olması sorun değil mi? O fotoğrafı neden yok sayıyorlar? PKK'ya, terör örgütüne deva bulmaya çalışanlar, niye sesiniz çıkmıyor?" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Güç veremedikleri PKK terör örgütünü Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de güç verdirmeye çalışıyorlar. Arkasında ABD'nin, Avrupa'nın olduğunu iyi biliyoruz.

- Terör kamplarını Suriye'de kurduklarını biliyoruz. Fransa'nın, Avrupa'nın, ABD'nin çok akıllıları oradaki terör örgütü mensuplarını eğittiklerini biliyoruz. Bizim bildiğimiz toplam 20 bine yakın terör örgütü mensubu var.

- Uluslararası bir sistemin yanı başımızda kuzu postuna büründürmeye çalıştıkları, kendi tüm karakterleri barındıran bir canavarı besleyen bir alan oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Tel Abyad, Resulayn, Afrin'de bulunmamızın bir sebebi var.

- Esenyurtta karışlaştığımız manzarayı hepimiz gördük. Birileri sabahtan akşama konuşuyor, hiç Esenyurt'taki terör manzaralarından bahsettiler mi? Bir cümle... Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, Allah rızası için tek cümle söylemiyor.

- HDP binasında, Diyarbakır HDP binasında çıkan manzaralara ses çıkarmıyorlar. Biz aynı milletin insan değil miyiz? Sizin kulaklarınız mı kapalı? Aynı okullarda okumadık mı? Ne çabuk sizi kandırdılar, aklınızı çeldiler?

- Devletinize saldırmayı maharet sayıyorsunuz. Sadece o kayıtları izlesek meramımızı anlatmak için yeterlidir. Terör örgütüne en fazla militanın devşirildiği yer Esenyurt demiştim, 2 yıl önce. Bir kere sordunuz mu? Bunları bildiğimiz için terör örgütüne katılım 53'e düştü. Sızmaların, katılımların nereden olduğunu bildiğimiz için.

- Son yerel seçimlerden sonra görevlendirme yaptığımız partiye geçmiş olsuna gidenler Esenyurt'a giderler mi bilmiyorum, geç kaldılar. Ayıp ediyorlar. Bu kadar zor zamanda yalnız bırakılır mı, gitsinler çay içsinler.

- Vali ve kaymakamlarımıza, jandarmamıza, polisimize 'militan' diyenlerin ne diyeceğini duymak hakkımızdır. İçişleri Bakanı olarak sormak istiyorum, daha ne kadar görmezden gelecekler?

- Bir siyasi partinin ilçe binası duvarında terör örgütü PKK'nın sözde liderinin posterinin olması sorun değil mi? O fotoğrafı neden yok sayıyorlar? PKK'ya, terör örgütüne deva bulmaya çalışanlar, niye sesiniz çıkmıyor?