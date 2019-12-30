İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Öte yandan Karaman’ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade edilirken eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan farklı bir yorum geldi.

''Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım''

Bir dönem Trabzonspor'dan başkanlık yapan Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın Kayserispor maçından sonra "Ezmeye çalışanların boğazına takılırım" sözlerine cevap verirken şu ifadeleri kullandı;

''Trabzonspor'da dün gece yaşanılan karışıklıklar elbette bizi de rahatsız ediyor. Ünal Hoca iyi bir insan, biz de çalıştık kendisiyle ama şu anki tabloya baktığınız zaman da çok kaliteli bir kadrosu var. Başkanından yönetimine bu takıma maddi manevi destek bir olan bir sürü insan var. Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım. En büyük şansımız da rakiplerimiz olan 3 takımın da hem geçen sene hem de bu sen en kötü sezonlarını yaşıyor olmaları. Geçen sene de yaşadığımız tek üzüntü vardı. Kazanacağımız bütün maçları açık ara şampiyon olacağımız sezonda kazanamadık. Neyse tecrübe kazanacağız dedik hoca yetiştireceğiz dedik ama bu sezona başladık yine rakiplerimiz kötü durumda.

''16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada''

Kayseri bizim kardeş takımımız 6 tane atmak yakışmadı bize. Ama 16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada. Kamuoyunda tepki gösterirken bunların da dikkate alınması lazım. Ünal bizim evladımız diyoruz. Bu camia da şampiyonluk bekliyor bu yatırımlar onun için yapılıyor. Hocanın sahada takımı okuma ve yönlendirmedeki eksiğini kapatmak için de bugün vakıf olduğum konu da beni çok üzdü.

''Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır''

Trabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın Trabzonspor'un başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi lazım. Kullandığı cümleler Ünal hocaya da yakışmadı. Onları düzeltme gereği de hisseder. Arkasında hangi güçler olursa olsun Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır.