BIST 8.890
DOLAR 34,32
EURO 37,28
ALTIN 3.033,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İBB'ye ait yol bakım aracı 8 araca çarptı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'ye ait yol bakım aracı 8 araca çarptı! Yaralılar var

Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerden Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi." dedi.

Görgü tanığı Uğur Arslan da yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için araçlara çarptığını öne sürdü.

Ekipler, hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'da Mauro Icardi için olay yaratan iddia 'O paylaşımıyla yeni takımını duyurmuş'
Foto Galeri Galatasaray'da Mauro Icardi için olay yaratan iddia 'O paylaşımıyla yeni takımını duyurmuş' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek açıkladı: 812,8 milyar liralık vergi borcunun tahsil imkanı yok
Mehmet Şimşek açıkladı: 812,8 milyar liralık vergi borcunun tahsil imkanı yok
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'aile hekimliği' açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'aile hekimliği' açıklaması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Esenyurt mitingine neden katılmadığını açıkladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Esenyurt mitingine neden katılmadığını açıkladı
ICA İçtaş Altyapı'dan 405 milyon dolarlık proje bonosu ihracı
ICA İçtaş Altyapı'dan 405 milyon dolarlık proje bonosu ihracı
MediaMarkt'ta 'Şahane Kasım' kampanyası başladı
MediaMarkt'ta 'Şahane Kasım' kampanyası başladı
Şamil Tayyar 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz' diyerek duyurdu Öcalan, PKK, DEM Parti, CHP
Şamil Tayyar 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz' diyerek duyurdu Öcalan, PKK, DEM Parti, CHP
Terör örgütüne 11 ilde Gürz-25 operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
Terör örgütüne 11 ilde Gürz-25 operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
"Müstehcen" şarkı ile 29 Ekim gösterisi tepki çekti! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
"Müstehcen" şarkı ile 29 Ekim gösterisi tepki çekti! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
Eski ABD Başkanı Clinton'ın İsrail'in sivilleri öldürmesini savunmasına tepki
Eski ABD Başkanı Clinton'ın İsrail'in sivilleri öldürmesini savunmasına tepki
Donald Trump'tan CBS News televizyonuna 10 milyar dolarlık dava
Donald Trump'tan CBS News televizyonuna 10 milyar dolarlık dava