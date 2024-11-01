Galatasaray'da Mauro Icardi için olay yaratan iddia 'O paylaşımıyla yeni takımını duyurmuş'
Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek karakteri gerekse gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Icardi'nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, ülkesi Arjantin'de transfer duyurusu olarak yorumlandı. İşte detaylar...
Geldiği günden bu yana Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi Sarı-Kırmızılı formayla gollerine devam ederken yıldız ismin sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Performansıyla harikalar yaratan ve birçok kulübün de dikkatini çeken yıldız isim için sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran bir iddia ortaya atıldı.
River Plate talip oldu
ESPN'in haberine göre; Arjantin temsilcisi River Plate, yıldız bir forvet transferi yapmak için planlamalarını başlattı.
Miguel Angel Borja'nın performansını yeterli görmeyen River Plate yönetimi, teknik direktör Marcelo Gallardo'nun da isteğiyle liste hazırlamaya başladı.