DÜNYA

Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu

Hong Kong’da protestolar şiddetlenerek devam ederken, eylemcilerin polise karşı ok ve yay kullanması sonucu bir sağlık görevlisi bacağından ok ile vuruldu. Öte yandan, eylemcilerin Hung Hom bölgesindeki bir köprünün üzerinde barikat kurduğu ve ateşe verdiği görüldü.

Hong Kong’da gösteriler devam ediyor. Daha önce eylemcilerin ok ve yay kullandıkları, bambudan inşa ettikleri mancınık ile polise kiremit attıkları kameralara yansımıştı. Yerel medya, bir sağlık görevlisinin bacağından ok ile vurulduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, sağlık görevlisinin bacağının arka kısmından ok ile vurulduğu görüldü.

‘KÖPRÜDEKİ BARİKATLARI ATEŞE VERDİLER’

Bunun yanı sıra, eylemcilerin Hong Kong’un Hung Hom bölgesindeki bir köprüyü, polisin geçişini engellemek için barikatlarla kapattıkları ve bu barikatları ateşe verdiklerine ilişkin görüntüler, sosyal medyadan Antony Dapiran tarafından paylaşıldı. Polisin, yer yer eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

EYLEMCİLER NE İSTİYOR?

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra, 4 Eylül’de Hong Kong İcra Kurulu Başkan Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta havalandırma boşluğuna düşen işadamı feci şekilde can verdi
Emre Belözoğlu'ndan sevindiren haber geldi Malatyaspor maçına yetişiyor
MSB: 18 sivili katleden terörist, MİT’in operasyonu ile yakalandı
Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş adamı hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump'tan tweet! Cumartesi hastaneye yatmıştı
Nihat Özdemir Şenol Güneş ile görüşüyorum diyerek prim açıklaması yaptı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil sonrası bu görüntüler paylaşılıyor
Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı açıklaması!
Haluk Levent resmen bombaladı! Cem Yılmaz ile 'vurgun' polemiği alevleniyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması: Hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz
Denizli'de köpeğin kediye saldırısı kamerada
Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı
Rusya'da apartmanın yanına İHA düştü
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç yine yakalandı