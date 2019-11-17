Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil sonrası bu görüntüler paylaşılıyor

Olay görüntüler sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'da HDP milletvekili Garo Paylan'ın geçen günlerde yaptığı ''İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor'' sözleri eşliğinde bir video paylaşıldı. Videoda PKK elebaşı Murat Karayılan ve Garo Paylan'ın Bakan Soylu hakkındaki skandal sözlerine yer verildi.

Garo Paylan, “Toplumumuzun ruh sağlığı bozuk. Özellikle de bir bakan var ki her gün çıkıyor, ‘O terörist, bu terörist’ diyor. Biliyorsunuz ismini: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor, bu kadar açık. Toplumu kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak ruh sağlığımız bozulur” açıklamasında bulunmuştu.