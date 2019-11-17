Hocalı şehitleri anısına ağaçlandırma ve anıt yapılacak

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği tarafından Yenimahalle ilçesindeki bir otelde 'Uluslararası Hukuk Bağlamında Hocalı Katliamı' programı düzenlendi.

Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Derneği Başkanı Ahmet Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hocalı katliamını unutturmamak amacıyla bu yıl 26 Şubat'ta düzenledikleri 'Tarih, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Hocalı Katliamı Sempozyumu'nda sunulan bildirileri kitaplaştırdıklarını belirtti.

Kitabın Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlandığını söyleyen Baba, "Ayrıca Hocalı soykırımını anlatan 'www.hocalisoykirimi.org' sitesini İngilizce ve Türkçe olarak hazırladık. Siteyi, gelecek dönemde, Arapça, Rusça ve Fransızca dillerinde de kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Böylece Hocalı soykırımını tüm dünyaya anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Baba, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi Yerleşkesi'nde '613 Hocalı Şehidine 613 Ağaç' adıyla bir ağaçlandırma alanı oluşturduklarını dile getirerek, "Hocalı şehitlerinin anısını yaşatmak için yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı ağaçlandırmaya başladık. Bu alanda bir de anıt yapacağız. Gelecek yıl baharda anıtı ve çevre düzenlemesini bitirerek açılışını yapacağız" dedi.

Türk ve Müslümanların uğradığı katliamları anlatan internet siteleri hazırlamaya devam edeceklerini belirten Baba, Srebrenitsa katliamına ilişkin bir site oluşturacaklarını bildirdi.

Programda, 26 Şubat 1992'de 613 sivil Azerbaycanlının Ermeni birlikler tarafından öldürüldüğü Hocalı katliamını konu alan bir video gösterildi.

Programa, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile bazı eski milletvekilleri de katıldı.