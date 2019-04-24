31 Mart seçimlerinde kimin kiminle görünür veya görünmez ittifak yaptığı açık ve net belli değil mi?

Cumhur ittifakı olarak AK Parti MHP ile…

Millet ittifakı olarak CHP, İYİ Parti ile direkt; HDP ve SP ile dolaylı olarak yapmadı mı?

Allah’ın bildiğini kuldan kim saklayabilir ki?

Bunun aksini kim inkar edebilir ki?

Böyle olmasa İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin gibi illeri CHP kazanabilir miydi?

Mümkün değil…

Peki CHP ve İYİ Parti ittifakının büyükşehirlerde HDP’den aldığı desteği dile getirmek, neden birilerini çok rahatsız ediyor?

Yalan mı?

Bu ülkenin terörle mücadelede tarih yazmış İçişleri Bakanına partilerinin kapısında ‘SOYSUZ İSTİFA’ diye dakikalarca slogan attırıp küfür edenlere ses çıkarmayanları eleştirmemiz ve aynı dilden cevap vermemizden neden birileri gocunuyor?

Susalım mı?

Bu ülkede yıllarca ülkücüyüm diye siyasette rol alıp HDP’nin ismini dahi anmayanların 31 Mart seçimlerinde dolaylı olarak HDP ile kol kola girmelerini gündeme getirmemize neden birileri küfürle tepki koyuyor?

Kol kola girmediniz mi?

HDP$nin oyunu almadınız mı?

Yalan mı kardeşim…

'Almadık' diyorsanız özür dileyeceğim!..

Hadi söyleyin...

Öyle Osman Diyadin’e bunları gündeme getirdiği, şehit ailelerinin sesi olduğu için küfür eden ve ettirenlerden korkacak değiliz…

Hani bir söz vardır;

'Havlama sesi artınca taşı doğru yere attığını anlıyor insan!'

Aynen öyle!..

Neden rahatsız oldunuz?

Bir Mehmetçiğimizin annesinin çalıştığı yere giderek büyük bir sürpriz yapması ve duygusal anlar yaşanmasının ardından şehit düşmesini ‘Ey soysuzlar izleyin’ diyerek gündeme getirip “Bunu yapan PKK, siyasi uzantısı HDP. Peki HDP ile işbirliği yapan partiler kimler” diyerek paylaştığım mesaja karşı alayının birden küfürle, hakaretle üzerime saldırmaları benim için gurur meselesidir…

Yarası olan gocunur demişler!

Bakıyorum!

CHP ve İYİ Parti AK Parti’ye sürekli “Habur, Dolmabahçe, Oslo” hatırlatması yaparak yükleniyor...

Tamam yanlıştı…

Bende bu köşede bunu yazdım!..

Peki siz şimdi neden PKK’nın siyasi kanadı HDP ile berabersiniz ve niye ittifak yaptınız!..

İstiklal Marşını okumayan, PKK’ya terör örgütü diyemeyenlerden alınan oyları içinize sindirebiliyor musunuz!..

Osman Diyadin'ü küfür ederken(!) bunun cevabını bir versenize!

Şöyle bakıyorum!

Bugüne kadar bu ülkeye yaptıkları hizmetler için teşekkür edilmesi gereken, halkın büyük sevgi ile bağrına bastığı üç isme onlar niye böyle öyle öfkelisiniz ki!..

Sormak gerekir;

Süleyman Soylu’ya bölücü terör örgütü PKK’yı bitirdiği, Doğu ve Güneydoğu’ya huzur getirdiği, uyuşturucu baronlarının tepesine indiği, terörü ülkenin birinci gündemi olmaktan çıkardığı ‘SOYSUZLARIN’ hakkından geldiği için mi ‘SOYSUZ’ diyerek sloganlar attırıp kin kusuyorsunuz?

Cevap verin!

Hulusi Akar’a 15 Temmuz hain darbe girişiminde boynunda ip başına dayatılan silaha rağmen ölümüne bildiriyi imzalamayıp başkanlık teklifine FETÖ’cülerin suratına tükürerek cevap verdiği için mi kin kusuyorsunuz?

Cevap verin…

Selçuk Bayraktar’a yerli ve milli silah sanayisine armağan ettiği SİHA’larla bölücü terör örgütü katil sürülerinin başlarının artık inlerinden çıkmasını engellediği, yok edilmesini sağladığı için mi kin kusuyorsunuz?

Cevap verin…

Tüm bunları dile getirdiğimiz için mi bizlere küfür ediyorsunuz!

Cevap veremediğiniz için sizin o küfürlerinizin bizim için övünç sözleri olduğunu hiç unutmayın…

Hem ‘ülkücüyüz’ hem ‘vatanseverim’ diye dem vuracaksınız hem de PKK’nın siyasi kanadı olduğu tescilli parti ile ‘İstemem yan cebime koy’ dercesine işbirliği yapacaksınız!

Yazılınca da ‘İftira atma’ diye küfür edeceksiniz…

Şehitler için iki satır kınama yapmayacaksınız ama söz konusu asla tasvip etmediğimiz kendinize bir saldırı olduğu zaman ortalığı ayağa kaldıracaksınız!

Ey İstanbul Tabipler odası sesim geliyor mu?

Ey Bazı Barolar Birliği Başkanlıkları sesim geliyor mu?

İstanbul İl Başkanınız çıkacak küstahça bu ülkenin Cumhurbaşkanı için “Tayyip Erdoğan neredesin, Allah belanı versin. Şimdiki sloganımız da bu” diye hakaret edecek ses çıkarmayacaksınız…

Kemal Bey’e yapılan saldırıyı kınayalım…

Tamam..

Peki Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu otobüs Hopa’da taşlı saldırıya uğrayıp büyük tehlike atlattığında ‘Rüzgar eken fırtına biçer’ diyen kimdi?

Bu ülkenin bakanı Taner Yıldız’ın saldırıya uğrayıp burnu kırıldığı zaman sesleri çıkmayanlar kimler di?

Bu millet yemiyor çıkarın yüzünüzdeki maskeyi!..

Bakın PKK elebaşlarından Duran Kalkan nasıl küstahça açıklama yapmış!

“CHP, HDP ve İYİ Parti toplanıp Erdoğan’ın istifasını istesinler.”

Ne diyelim;

Dün PKK’nın siyasi sözcüleriyle hoş muhabbet yaparsanız bugün size ültimatom olarak geri döner…

Görülüyor ki 31 Mart ve sonrası yaşanan gelişmeler alçakların iştahını kabartmış!..

Diyeceğim şu ki…

Türkiye 31Mart sonrası yeni bir sarmalın içine itiliyor…

Bütün bilinen bilinmeyen şer odakları devrede…

PKK ve FETÖ ilk kez böylesine cesaretli…

Dış odakların iştahı yeniden arttı…

Yaşanan sürecin adı ‘Beka’ ise beka…

Beyler kendinize gelin…

Büyük oyunu görün…

Türkiye’nin zayıf anının kollandığını iyi hesap edin…

Yine birbirine düşürülmeye çalışılan bir ülke gerçeği yaşarken, sağımızda solumuzda neler oluyor farkına varın…

ABD ile devam eden S400 ve F 35 savaş uçağı krizi had safhada…

Kıbrıs’a 125 adet F35 savaş uçağı neden indi?

Akdeniz’de 43 ABD savaş gemisi ne yapıyor?

K. Irak’ta ABD üslerine sığınak neden yapılıyor?

Yunanistan ile EFES’i kurtarma tatbikatı nereden çıktı…

PKK’ya 35 bin TIR silah neden halen ortada duruyor…

Pişirilip pişirilip ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ kararları geliyor…

Suudilerin Türkiye üzerindeki çok gizli oyunu devrede…

PKK ve FETÖ$nın sesi daha gür bir şekilde çıkıyor..

Halkımızı birbirine düşman etme manevraları…

Diyeceğim şu ki;

İşgal girişiminin farkında mısınız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın durup dururken demiri soğutma adına çokça konuşulmaya başlanan ‘TÜRKİYE İTTİFAKI’ çağrısı nedendir?

Kendisi için mi Türkiye için mi bu çağrı!..

Bu çağrı büyük oyunu gören bir devlet aklıdır...

İyi düşünün…