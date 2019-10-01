GÜNCEL

HDP Millet vekilleri İstiklal Marşı'nı okumadı

HDP, Yeni Yasama Yılı Açılışı'nda İstiklal Marşı'nı okumadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açılış konuşmasını yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi.

Erdoğan'ın konuşmasının hemen öncesinde milletvekilleri, İstiklal Marşı'nı okudu.

NE DE OLSA KANDİL'İN PARTİSİ

Bu sırada terör örgütü PKK'nın Meclis'teki siyasi kanadı HDP, İstiklal Marşı'nı  okumadı.

İstiklal Marşı ne zaman okunsa büyük bir sessizliğe gömülen Kandil'in vekilleri, görenleri yine şaşırtmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
HDP
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor
İçişleri Bakanlığı açıkladı bakan yardımcıları valiler il ve ilçe emniyet müdürleri
AİHM Boşnak nineyi haklı buldu: Bahçesine yapılan o kilise yıkılacak
TBMM'de yine aynı manzara CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı
Ronaldo emekli olacağı tarihi açıkladı
Hayırsever vatandaş 'veresiye defteri'ni satın aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'liler Cumhurbaşkanı TBMM Genel Kurulu'na geldiğinde ayağa kalkmadı
Rus illüzyonist ölümden döndüğü anlar kamerada
Safer ayı ne demek safer ayının son çarşambası kılınan namaz
KHK'lılara af gündemde değil
Uşak'ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafı
Galatasaray PSG maçı hangi kanalda saat kaçta?
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay açıkladı af geliyor
Nagehan Alçı'ya bir kötü haber daha! Canlı yayındaki katil devlet sözleriyle ilgili