HDP Millet vekilleri İstiklal Marşı'nı okumadı
HDP, Yeni Yasama Yılı Açılışı'nda İstiklal Marşı'nı okumadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açılış konuşmasını yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi.
Erdoğan'ın konuşmasının hemen öncesinde milletvekilleri, İstiklal Marşı'nı okudu.
NE DE OLSA KANDİL'İN PARTİSİ
Bu sırada terör örgütü PKK'nın Meclis'teki siyasi kanadı HDP, İstiklal Marşı'nı okumadı.
İstiklal Marşı ne zaman okunsa büyük bir sessizliğe gömülen Kandil'in vekilleri, görenleri yine şaşırtmadı.