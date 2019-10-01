CHP'liler Cumhurbaşkanı TBMM Genel Kurulu'na geldiğinde ayağa kalkmadı

TBMM'nin 27. Dönem 3. yasama yılı bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Genel Kurul salonunda bir konuşma yaptı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan CHP'liler bu sefer de aynı tavrı sergiledi.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer isimler ayağa kalkmadı.