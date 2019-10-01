Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70’inci yıl dönümü kutluyor

Başkent Pekin’de bulunan Tienanmın Meydanı’nda, 1 Ekim 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci yıl dönümü askeri geçit töreniyle kutlandı. Binlerce askerin katıldığı geçit töreninde kara araçları ve nükleer füzeler dikkati çekti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang’ın sunumuyla açılan kutlama etkinliği, 70 pare top atışıyla başladı. Çin milli marşının okunmasının ardından Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaptı.

Konuşmasında geçen 70 yılda ülkenin katettiği gelişmeleri anlatan Şi, son aylarda hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen Hong Kong ile Makao ve Tayvan’a değindi.

Şi, "İleriye doğru yolculuğumuzda bir ülke-iki sistemin barışçıl yeniden birleşme prensiplerini savunmalı, Hong Kong ve Makao’da refah ve istikrarı sürdürmeli, iki boğaz (Çin-Tayvan) ilişkilerinin barışçıl gelişimini teşvik etmeli, anavatanın yeniden birleşmesi için mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Geçen 70 yılda Çin’in önemli başarılar elde ettiğini belirten Şi, "Hiçbir güç büyük anavatanımızın statüsünü sarsamaz. Hiçbir güç Çin halkının ilerleyişini durduramaz." ifadelerini kullandı.