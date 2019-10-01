Müge Anlı'dan canlı yayında şoke eden karar

Mersin'de yaşayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke 10 Ocak gününden beri haber alınamıyor. İddialara göre Vakkas bey kayıp olduğu gün kayın biraderi Ali Çabuk ile uzlaşmak için Gülnar ilçesinde buluşuyorlar. 65 yaşında Vakkas bey tarlayı borcu ile birlikte geri alıyor ancak eşi Meryem Akteke ve kayın biraderi Ali Çabuk'u dolandırıcılık suçlamasıyla Jandarmaya şikayet ediyor. Şikayet sebebi ise yüzde 70 hasta çocuğunun engelli maaşını çektiklerini iddiası. Sonra bu şikayetin ardında ise Vakkas Akteke esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor.

12 yıldır bir çok cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı duydukları üzerine kayıp Vakkas Akteke’yi aramayacağını aktardı. Anlı canlı yayında “Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Vakkas Akteke aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. Babasını öldüren kızda. O zamanda söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun çok özür diliyorum.” dedi.