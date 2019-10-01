DÜNYA

Moskovo'da havalimanı terminaline giren tilki herkesi şaşkına uğrattı

Moskova'da havalimanı terminaline giren bir tilki görenleri şaşkına uğrattı. Kontrol noktaları ve bariyerleri aşan tilkinin, zaman zaman insanların yanlarından geçerek çıkışı aradığı görüldü. O anlar yolcular tarafından kaydedildi.

Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda görülen tilki, yolcuları şaşkına uğrattı. Yolcular, kameralara sarılarak tilkinin görüntülerini kaydetti. İnsanların arasında koşturan tilkinin, uçuş öncesi kontrol noktalarında gezindiği, bagajların bulunduğu bölüme girdiği ve acil çıkış kapısından çıkmaya çalıştığı görüldü.

Yerel medya, tilkinin yakalanarak hayvan koruma ekiplerine teslim edildiğini duyurdu.

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