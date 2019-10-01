DÜNYA

Rusya silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Rusya, roketini test amacı ile nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzesi Topol-M silosundan çıkararak ateşledi.

Rusya’nın yakın zamanda geliştirdiği ve başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke tarafından kaygıyla karşılanan Topol-M kıtalararası balistik füzesi test amacı ile ateşlendi. Rus silahlı kuvvetlerinin Taman Füze Tümeni'ne bağlı Tatishchevo füze birimi tarafından 2012 yılında ülkenin bilinmeyen bir yerinde konuşlandırılan Topol füzeleri yerin 30 metre derinindeki silosundan çıkarılarak ilk kez ateşlendi.

Hedefi tam zamanında ve tam isabetle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ateşlenen füzenin fırlatılmasının sebebi olarak ‘füze kompleksinin tüm özelliklerinin çalışıp çalışmadığını doğrulamak’ olarak gösterdi. Açıklamada roket sistemlerinin tüm komplekslerinin çalıştığına dair doğrulama alındığını, roketin ise Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka adasındaki hedefini tam zamanında ve tam isabetle vurduğu belirtildi.

Rusya ve ABD’nin karşılıklı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) sonra ABD tarafından 500 kilometre hedefli füze denemesi gerçekleşmişti. Rusya ise anlaşmanın sona ermesinden sonra en ciddi denemesini gerçekleştirmiş oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında Topol füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış fakat bu denemeye dair görüntü paylaşmamıştı. Rusya böylelikle merak edilen füzenin ateşlenme görüntülerini paylaştı.

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