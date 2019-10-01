DÜNYA

Dehşet anları kamerada! Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Güney Afrika’da minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı. Takla atan minibüsteki yolcular, yola savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı feci kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Güney Afrika’nın Doğu Londra şehri yakınlarındaki N2 otoyolunda meydana gelen kazada minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası takla atan minibüsün içerisindeki yolcular yola savruldu. Başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sağ şeritte giden minibüsün kaza sonrası takla attığı, yolcuların ise geniş yola savrularak yerde yattıkları görüldü. Ayrıca, kazanın etkisiyle sarsılan bazı yolcuların yerden kalkmaya çalıştığı, bazılarının ise sürüdükleri kameraya yansıdı.

Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yolun tamamı trafiğe kapatılırken; araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump 'iç savaş olur' mesajını paylaştı
Gaziantep'te askeri araç şarampole uçtu! 2 asker yaralı
Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi!
Savcı Sayan'dan Ağrılılara müthiş hizmet! Güzel haberi bizzat kendi duyurdu
Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni Rob Cohen yine cinsel tacizle suçlanıyor
Japonya'da 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu
Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor
Elektriğe okkalı zam gelince tepki yağdı! Yüzde 70'e dayandı
Rusya silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Fay hattı sorgulama AFAD İstanbul güncel deprem haritası
Çukur 71. bölüm ilk sahne: 3. sezon 4. bölüm
Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanal yayınlayacak?