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MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te 30 Eylül akşamı yarışmacılar İç Anadolu mutfağı yemekleri yapmak için kıyasıya bir şekilde yarışıyor.

MasterChef'ye yarışmacılar bu akşam birebir düello yaparak Kuru Bamya Çorbası, Etli Ekmek, Kapama Pilavı, Testi Kebabı, Aside Tatlısı, Biçi Aşı ve Çılbır yapmaya çalışıyorlar. Yemekleri öğrenen yarışmacılar tedirginlik yaşadı.

Takımların yarışmayı kazanması için 4 galibiyet elde etmesi gerekiyor. Mağlup olan takım 2 kişiyi eleme oyununa yollayacak.

Kuru Bamya Çorbası için Güzide ve Suna, Kapama Pilavı için Rıfat ve Yasin, Etli Ekmek için Alican ve Cemre, Testi Kebabı için Murat ve Ekin, Çılbır için Batuhan ve Faruk Batuhan, Biçi Aşı için Bahri ve Açelya, Aside Tatlısı için Mustafa ve Eda düello yapıyor.

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