Kim Milyoner Olmak İster? 835. Bölüm Fragmanı

Kim Milyoner Olmak İster'in yaklaşık 3 ay önce yapılan sezon finalinde Arda Ayten ismindeki 19 yaşındaki Tıp fakültesi öğrencisi, son soruyu görmeye hak kazanmıştı. Ancak programın süresi yetmemiş ve merakla beklenen soru yeni sezona kalmıştı.

Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yayın tarihi belli oldu. yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.