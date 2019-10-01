GÜNCEL

Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü çıkmayınca polis soruşturma başlattı

Aydın’da dün gece meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kayboldu. Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri aracın sürücüsünü bulamayınca çevrede uzun süre sürücü aradı. Hastanelerde de bulunamayan sürücünün kaza yaptıktan sonra kaçtığı öğrenildi.

Kaza gece Aydın-İzmir Karayolu Evliya Çelebi Caminin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ziraatçılar Kavşağı’ndan Eski Dörtyol istikametine doğru seyir halinde olan 06 ZUP 60 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun sağındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken gürültü üzerine bölgede toplanan çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler araç içerisinde ve çevrede yaralı aradı. Sürücüyü bulamayan ekipler 155 polis merkezine anons ederek hastanelere yaralı gelip gelmediğini sordu. Yapılan araştırmalarda hastanelere kazadan herhangi bir yaralının gelmediği belirlenince sürücünün kazadan sonra bölgeye gelen bir otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakılan araç kurtarıcı yardımı ile yoldan çekilirken, polis kazadan sonra firar eden sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da tütün sarma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM açılışına katılmayacak sebebi rahatsızlığı
Çalışanlar dikkat! Bunu yapmazsanız her an vergi borcunuz çıkabilir
Ağabeyine tecavüz eden adamı öldürdü! İğrenç olay kanlı bitti
Muhalefet Erdoğan'ın karşısına bakın kimi çıkaracak! Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor
Abdullah Avcı'dan Fikret Orman'a: Hemen ayrılabilirim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Anne ve kızlarının olduğu otomobil feribottan denize düştü
Tavuk, 136 gramlık yumurta yumurtladı
KYK yurt başvurusu yapma ekranı e devlet şifresiyle giriş
Aydın Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
Öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
Safer ayı bela ve musibet ayı mıdır Diyanet yeni açıklama geldi
Bakan Varank, TÜBİTAK'ın deprem çalışmalarını anlattı
Engelli maaş ödemesi ekim ayında ne zaman ödenecek kaç para?