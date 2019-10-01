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Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

İSTANBUL' un Fatih ilçesinde iğrenç bir olay yaşandı. Fatih'te 17 yaşındaki D.K., ağabeyine cinsel istismarda bulunan şahsı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, "Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye konuşmaya gittim. ‘Sana da aynısını yaparım’ diyerek bana saldırdı." dedi.

Fatih’te nisan ayında meydana gelen olayda, Ahmet Basravi, iddiaya göre ortağı M.K.’ye cinsel istismarda bulundu. Ağabeyinin başına gelen olaydan haberdar olan ve o tarihte 16 yaşında olan D.K. de Basravi ile konuşmaya gitti. M.K.’ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği öne sürülen Ahmet Basravi ile D.K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. D.K., Basravi'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Ahmet Basravi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan D.K., tutuklandı.

Ağabeyimin ağladığını gördüm

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan D.K.’nin İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetin tutuklu sanığı D.K. savunmasında, "Maktul ile ağabeyim ortak pide dükkanı işletir. Ağabeyim kuzenimle konuşurken, başına gelenleri duydum. Ağabeyimin ağladığını gördüm. Kendisine sordum, cinsel istismara uğradığını söyledi. Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye Ahmet ile konuşmaya gittim. ‘Sana da aynısını yaparım’ diyerek, bana saldırdı. Yumruk attı. Sonra kendimi kaybettim" dedi.

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