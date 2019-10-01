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Hande Kazanova 2019 Ekim Ayı Burç Yorumları

Astrolog Hande Kazanova ekim ayı burç yorumları için Şeyda Odabaş ile CevaplaTv'de sizler için buluştu ve aylık burç değerlendirmeleri yapıldı. Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını ekim ayında neler bekliyor...

Ekim ayı geldi çattı...Her ay olduğu gibi bu ayda tabi ki aylık burcunuzun başına neler geleceğini merak ediyorsunuz değil mi? Hande Kazanova Şeyda Odabaş ile birlikte geçti ekranların karşısına CevaplaTV için hepimizin aylık burcunu yorumladı.

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