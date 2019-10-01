GÜNCEL

ABD’de başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

ABD’nin Texas eyaletinin başörtülü ilk Sih polis memuru trafik kontrolü esnasında uyuşturucunun etkisi altındaki saldırgan tarafından öldürüldü.

ABD’nin Texas eyaletinin başörtülü ilk Sih polis memuru 42 yaşındaki Sandeep Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında uyuşturucunun etkisi altındaki saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında bir aracı kenara çekerek sürücüsüyle bir süre konuştu. Birkaç saniye sonra polis otosuna yönelen Dhaliwal’i vurarak olay yerinden kaçan saldırgan bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda yaralı hastaneye kaldırılan Sandeep Dhaliwal’in ise yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı. Polis memuru arkadaşlarının düzenlediği törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Polis saldırganı vurdu
CHP'li Mahmut Tanal'dan şaşırtan sözler! AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nu öve öve bitiremedi
Dünyanın en büyük posta ve kargo fuarı Post Expo
Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı; Çok sayıda yaralı var
Fatih Altaylı'dan bomba öneri: AFAD bir app yaptırsın
Beykoz'da aynı bölgede bulundu! İstanbul'un tarih öncesi dönemine ışık tutacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı!
Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70’inci yıl dönümü kutluyor
Gülenay Kalkan Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi kimdir meğer yıllar önce...
Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
Konya'da tütün sarma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü
Tarık Ünlüoğlu hastalığı neydi akciğer kanser miydi son haberi geldi
Arkadaşları kavga etti o seyretti
Tarık Ünlüoğlu eşleri bilinmeyen ilk eşi kimdir kızı Zeynep'in annesi