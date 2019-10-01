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KHK'lılara af gündemde değil

KHK ile işten atılanlar için af geleceği iddialarına ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Öyle bir şey olmaz" dedi.

Meclis'te yeni yasama yılı açılış törenleri öncesinde, büyük bir heyecan var.

Habertürk canlı yayınında ekrana gelen Gün Ortası programında siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuk edilerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Meclis bahçesinden yapılan yayına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, KHK'lılara af konusunda net bir açıklama yaptı.

KHK'LILARA AF MI GELİYOR

Gazeteci Bülent Aydemir'in "KHK'lılara af gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Naci Bostancı, "Öyle bir şey olmaz. Bu işin propagandası ile hukuk temelindeki uygulaması, şüphesiz birbirinden farklı olacaktır. KHK'lılar diye bir grup yok. Çok farklı nitelikler taşıyan insanlar var. Kimisine ilişkin delil bulunamamış beraat etmiş ama devlet aklında bir şüphe kalmış, onunla çalışmak istemiyor mesela. Kimisi için, hakikaten herhangi bir bir şey yok, tanıklar üzerinden suçlamalar olmuş... Bunları birbirinden ayırmak için mekanizmalar kurduk. Bunlar kolay işler değil. Terörle mücadele ediyorsun, ucu bucağı belli olmayan bir örgütle mücadele ediyorsun." ifadelerini kullandı.

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