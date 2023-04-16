Hahamda Erdoğan'sız Türkiye istiyor!



14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere içeriden dışarıdan herkes müdahil olmaya çalışıyor!..

Papazlar, Rahipler, Hahamlar da dahil oldu Tayyip Erdoğan düşmanları kervanına!..

"Ne alaka, oyları mı var " diyeceksiniz!...

"Tayyip Erdoğan gitsin" diye öyle iştahlılar ki!..

Bakın bir hahamın kürsüde yaptığı konuşmaları sosyal medyada gündeme oturmuş durumda!..

Neler söylüyor..

"Selam kutsal davamızın inananları.

Yakında Türkiye'de önemli bir seçim olacak..

Bizlerde bu seçimi çok önemsiyoruz...

Erdoğan'sız bir Türkiye hiç uzakta değil.

Büyük İsrail Projesinin önünde hiç bir lider duramaz.

İlk zamanlar bizlerle çok güzel oynadı.

Ardından çıkarlarımıza hep çomak soktu.

Bizi adeta o bölgelerden kopardı..

Şimdi onu kopartma zamanı geldi."

*

Haham'a bak sen!..

Cesarete bakın...

Bu cesareti nerden alıyor!..

"Tayyip Erdoğan gitsin" diye hahamlar bile kanat çırpıyor..

14 Haziran son şansları besbelli!..

O nedenle hepsi sahada!

Nerede bir Türk ve Türkiye düşmanı varsa düşmanlıklarını Tayyip Erdoğan üzerinden sahneye koyuyorlar..

Çünkü Türk devletini güçlü kılan, bağımsızlık ateşini yakan, emir almayan, bükülmeyen, inanmadığı hiç bir şeyi yapmayan yüzlerine karşı "Dünya beşten büyüktür" diye haykıran bit Türk lideri hazmedemiyorlar..

Türkiyeyi kontrolleri altına almak için Tayyip Erdoğan'ı devirmekten başka çareleri yok!..

O nedenle papazıda, rahibide, hahamı da devrede!

Türk Milletinin milli ve manevi değerleri üzerinde LGBT gibi oyunları sahneye koyanlar ve destekleyenleri kimler mesela!..

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Sevgili dostlar...

Bunlar yeni değil...

100 yıllık tuzaklar...

Bu tuzak kuranlar arasında içimizde bizden biri gibi görünüp algı operasyoncusu bizim gibi olmayanlar var!..

Gerçek kimliklerini bilebiliyoruz mu?

Hayır!..

Seçimlerde ne alaka "Papazlar, Rahipler, Hahamlar" diyeceksiniz...

Bakın..

Bundan tam 85 yıl öncesine ait bir belge...

1935 yılında Kudüs’te düzenlenmiş, adı “Rahip Samuel Zwemer misyonerlik buluşması” verilmiş konferanstan… Rahip Samuel Zwemer konferansa katılanlara bakın nasıl öğütler vermiş!..

İyi okuyun…

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"Sizden Müslümanları Hristiyan yapmanızı istemiyoruz.

Sizin asıl göreviniz Müslümanları İslam dininden uzaklaştırmaktır.

Doğumlarından ölümlerine kadar haç takmasınlar, kiliseye gitmesinler, vaftiz olmasınlar ama Hristiyan gibi yaşasınlar.

Bunu çağdaşlık adı altında yapın.

Allah’ı ve Peygamber’i tanımayan bir nesil büyük işlerle idarelerle uğraşmaz; idealsiz, dinsiz, mefkûresiz yaşarlar. Rahatı, tembelliği parayı ve nefislerini sever; arzu ve şehvetlerini tatmin için uğraşırlar.

Müslümanları vaftiz etmek için boş yere çabalayıp durmayalım. Başka yollar başka çareler deneyelim.

İslam memleketlerinde girişeceğimiz faaliyetlerde onlara, Hristiyan adetlerini, Hristiyan bayramlarını, Hristiyan kültürünü, Hristiyan ahlakını aşılayalım.

Bir Müslüman’ın doğumundan ölümüne kadar kimliğinde Müslüman yazabilir, fakat bir Hristiyan gibi yaşayarak cami önündeki teneşire yatmalıdır.Kiliseye gelmesine gerek yok varsın camiye gitsin. Ama bir Müslüman’ı hayatı boyunca Hristiyan gibi yaşatmalıyız. "

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İşte rahip Samuel Zwemer bunları öğütlüyor!..

85 yıl önce söylenen “Hristiyan gibi yaşasınlar, varsın cami önündeki teneşire yatsınlar.” sözü bugün için de geçerli değil mi? Milleti milli ve manevi kendi değerlerinden uzaklaştırmak için bu ülkede oynanan oyunun senaryosu böyle yazılıyor işte!..

O nedenle diyorum ki...

14 Mayıs Tayyip Erdoğan'ın varlık seçimi deği...

14 Mayıs Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli ve manevi "BEKA" seçimidir...

Haham ne alaka diyenlere deyin ki;

O hahamları kim konuşturuyor...

Ve içimizdeki gizli hahamlar kimler!