Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu kendiyle çelişiyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kazandıktan sonra değiştiğini, insana dokunan ismin gittiğini yerine bambaşka biri geldiğini söyledi.

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul konusunda da çeliştiğini ifade eden Özışık, seçimlerden önce, "Emrindeyim" dediği Celal Şengör'den de özür dilemesi gerektiğini söyledi.