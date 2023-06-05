Giderken Alkışlayacağımız Eski Bakanlara Saygı Duruşu

**

Türkiye Yüzyılı Kabinesi Pazar günü itibariyle görevlerine başladı. Hayırlı olsun. Gelenler hakkında hep pozitif yazılar okuyacaksınız bugünlerde. Öyledir bu işler. Gelenlerin şerefine patlatılan havai fişeklerin ışıltısından gidenleri giderken görmek zorlaşır.. Biz öyle yapmayacağız.. Bu memleketin belki de Cumhuriyet tarihinin en zor beş yılında sadece elini değil gövdesini taşın altına koyan yiğitleri selamlayacağız..

**

İlk Başkanlık kabinesinin en ağır yükü belki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun omuzlarındaydı.. Bakın bu coğrafya İsveç’e Norveç’e falan benzemiyor.. Bu yüzyılda dünyanın gördüğü en vahşi, en kanlı, en cani terör örgütleri bizim coğrafyamızda.. Üstelik de kimin kullandığı belli değil. Bir gün ABD adına cinayetler işliyor bir gün başka koalisyonlar adına.. İşte Soylu, o en vahşi terör örgütleriyle aslanlar gibi mücadele ederken, yüzyılın en ağır afetleri de arka arkaya geldi.. Görülmemiş orman yangınları, görülmemiş sel felaketleri ve nihayetinde 11 kenti doğrudan etkileyen yüzyılın en büyük depremi.. En son Hatay’da Soylu’yu ikinci ayın sonunda beton zeminde yatmaktan bel fıtığı olmuş halde elinde bastonla görmüştük.. Hakkı ödenmez..

**

‘Z Kuşağı’ denilip başka bir yerde kategorize edilen gençliğin içindeki ‘teknofest ruhu’nu ortaya çıkarak Mustafa Varank da tarihe geçecektir kuşkusuz.. Bugün savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65´e çıkarmış bir Türkiye varsa bunda Varank’ın imzası vardır. Herkesin hepimizin düşü, rüyası uzay çalışmalarını başlatan, İlk yerli otomobilimize kavuşmamızı sağlayan Mustafa Varank da zor zamanların en başarılı bakanları arasında yerini almıştır

**

Mavi montlu adam Murat Kurum için sokakta iki tur atıp vatandaşa fikrini sormanız kafi.. Kentsel dönüşüm ve planlı şehirleşmede hayalini kurduğumuz modeli hayata geçiren adam. Özellikle doğal afetler sonrası vatandaşların evlerine bir an evvel kavuşmaları Murat Kurum’u daha da popüler yaptı.

**

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun işi herkesten çok çok daha zordu.. Zira dünyada yaşananlara biz karar vermiyorduk. Tam Kafkaslarda bir denge kuruyorken Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı.. Tam Ukrayna ile yeni bir açılım arifesindeyken pat Rusya’nın müdahalesi.. Biz onlarla uğraşırken Ege’de küstahlık dozunu yükselten bir Yunanistan.. İşte bu ateş çemberi içinde adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürdüğü dış politika nedeniyle her kriz sonrası alkış alan bir ülke olmayı başardık.

**

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın şansı.. O daha koltuğuna tam yerleşmemişken pandemi patladı.. Gerek hastanelerimizin durumu gerek yayılımın önlenmesi gerekse vefat sayıları bakımından bize benzeyen başka ülkelere baktığımzda Koca’nın başarısı çok çok daha net biçimde görülecektir..

**

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin.. EYT düzenlemesinden tutun da sözleşmelilerin kadroya geçişleri , memur ve emekliye verilen tarihin gördüğü en büyük zam ve asgari ücrete ara zam hep onun döneminde oldu.. Tarih onu işçinin, emeklinin, memurun babası olarak geçti kayıtlara..

**

Mehmet Nuri Ersoy.. Başta pandemi ve güvenlik olmak üzere pek çok risk faktörüne rağmen arka arka turizmde arkaya yaşadığımız patlamalar onu bir dönem daha bu göreve adeta mecbur etti.. Zira turizm işini ne denli iyi bildiğini üst üste yaşadığımız rekor turist sayısı ve döviz girdisiyle kanıtladı.. Kültür alanında ise Beyoğlu kültür yolu ve Güneydoğu Anadolu’da turizme açılan medeniyetleri elbette sayabiliriz.. Fakat tek başına Ayasofya bile Ersoy’u alkışlamak için fazla fazla yeter..

**

Ve Adil Karaismailoğlu.. Ulaştırma ve alt yapı bakanı olarak Erdoğan’ın çizdiği vizyonu kusursuz uygulayan son derece başarılı bir bakan. Üstelik de milyar dolarlık projelerin başında olduğu için de saldırıların açık hedefi.. hem işini başarıyla yaptı hem de saldırılara hakketteikleri dilden yanıt verdi.. O da alnının akıyla görevini tamamladı…

**

Adını anmadığımız onlarca yiğit daha devletin çeşitli kademelerinde görev yapıyor. Bugün sadece bir kaçına selam duralım istedim.. Biz sizden razıyız.. Allah da razı olsun