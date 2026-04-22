Galatasaray - Gençlerbirliği / Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Cimbom için bu mücadele büyük önem arz ediyor.

Galatasaray 0 - 0 Gençlerbirliği

19'Lang kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın kafa vuruşunda top kornere gitti.

18'Ahmed sağ kanatta yerde kaldı. Galatasaray kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

15'Metahan ceza sahasının solundan içeri çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top kaleci Günay'da kaldı.

10'Lang sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

3'Samet sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Goutas'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Lang, Nhaga, Kaan, Ahmed, Eren, Sane, Lemina, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore

CİMBOM 5'TE 5 YAPTI

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

BURUK'TAN DERBİ ÖNLEMİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, G.Birliği maçı öncesinde takımda bazı isimleri dinlendirecek. Başarılı çalıştırıcı, hafta sonunda oynanacak olan zorlu F.Bahçe derbisini düşünerek bazı isimleri kulübeye çekecek. Uğurcan, Barış, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi isimler derbi için dinlendirilecek.

KUPADA 10 MAÇTIR FİRE VERMİYOR

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Son şampiyon G.Saray, 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Bundan sonra sahaya çıktığı 10 maçın 8'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı.