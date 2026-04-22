ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Erdoğan ve Trump bu sorunu çözer

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "S-400 sorunu Başkan Trump işle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ilişkilerine dayanan diplomasi ile aylar içinde çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD ilişkilerinin temel başlıkları arasında yer alan ve uzun süredir sürece dair görüşmelerin sürdüğü S-400 ve F-35 konularında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan bir açıklama geldi.

TOM BARRACK'TAN S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI

Barrack, S-400 meselesinin çözümüyle ilgili ABD tarafının olumlu yaklaşımını aktaran açıklamasında, konunun aylar içerisinde çözüme kavuşturulabileceğin vurguladı.

Büyükelçi Barrack,"S-400 sorunu Başkan Trump ie Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ilişkilerine dayanan diplomasi ile aylar içinde çözülebilir" ifadesini kullandı.