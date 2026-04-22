TOKİ İstanbul sosyal konut kuraları için tarih açıkladı

TOKİ, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konut için kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul etabı için tarihleri açıkladı.

Kura çekimlerinin 3 gün süreceğini belirten TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.

Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html"