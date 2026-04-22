RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalına ceza verdi.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanılan acı olay sonrası  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyonların ve sosyal medyanın çocukların üzerindeki etkisine vurgu yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı, "Reyting kaygısı, şiddet kültürünü yaygınlaştırmanın bir mazereti olamaz." ifadelerini kullanmıştı. 

Bunun üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçti.

3 KANALA YAYIN İHLALİ CEZASI

RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalına ceza verildiğini duyurdu. 

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Üst Kurul; TV8, TLC ve Kanal 26 televizyonuna müeyyide uyguladı.

"ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ" YAYIN GEREKÇESİYLE CEZA UYGULANDI

RTÜK, TLC kanalında yayınlanan "Geber!" isimli filmde şiddetin çözüm yöntemi olarak gösterildiğini ve normalleştirildiğini belirterek yapımın, yayıncılık ilkelerine aykırı olduğuna karar verdi. Bu gerekçeyle TLC'ye, "şiddeti özendirici ve kanıksatıcı" yayın yapıldığı kararıyla idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

TV8'DE İKİ PROGRAMA CEZA

Üst Kurul, TV8'deki "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında, 70 yaşındaki bir yarışmacıya yönelik ifadelerin insan onurunu zedelediğini ve kişiyi küçük düşürdüğünü tespit etti.

Söz konusu diyalogların yarışmacının uyarılarına rağmen sürdürüldüğü, montajlanan bölümde bu aşağılamaların reyting amacıyla korunduğu ve sunucunun duruma müdahale etmediği belirlendi.

Bu gerekçeyle TV8'e, "insan onuruna saygılı olma" ve "kişileri küçük düşürmeme" ilkelerini ihlalden idari para cezası uygulandı.

Kanal 26'da yayınlanan "Açık Futbol" programında kullanılan aşağılayıcı ve insan onuruna aykırı ifadeler nedeniyle de kanala idari para cezası kesildi.

