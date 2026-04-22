Duran’dan NATO zirvesi vurgusu: Ankara kritik eşik olacak!

İletişim Başkanı Duran, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin küresel güvenlik mimarisi açısından kritik bir eşik olduğunu belirterek, Türkiye’nin ittifak içindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye olarak 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahi yapacak olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

"KRİTİK BİR EŞİK"

Duran, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin, sadece bir diplomatik buluşma değil; küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, sorumluluk alan, çözüm üreten ve ittifak ruhunu sahada somutlaştıran bir aktör olarak küresel düzende belirleyici rolünü sürdürdüğünü aktaran Duran, "Ülkemiz, jeostratejik konumu, güçlü ittifak bilinci ve kriz yönetimindeki etkin rolüyle transatlantik güvenliğin merkezinde yer almaya devam etmektedir. NATO liderlerini ağırlayacak olan Türkiye, barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi adına kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

