Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. PSG'ye 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray Ankaragücü'nü yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de kötü günler geçiren Ankaragücü ise Galatasaray deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

GALATASARAY 0-0 ANKARAGÜCÜ CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ BİRLİKTE OLACAĞIZ

Galatasaray - Ankaragücü 11'ler...

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill. (muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşıyor. Süper Lig’de 14 müsabakada 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol bulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki tek maçta ise ağları havalandırmayı başaramadı.