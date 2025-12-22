BIST 11.369
DOLAR 42,81
EURO 50,25
ALTIN 6.070,31
HABER /  DÜNYA

Fransa yeni uçak gemisini 2038’e kadar inşa edeceğini duyurdu

Fransa yeni uçak gemisini 2038’e kadar inşa edeceğini duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün yerini alacak yeni nesil uçak gemisinin 2038’e kadar inşa edileceğini duyurdu.

Abone ol

Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyareti sırasında Abu Dabi’deki Fransız askeri üssünde açıkladığı projenin "Fransız ulusunun gücünün göstergesi" niteliğinde olacağını söyledi.

Bu kapsamda askeri programlama yasalarına uygun olarak yapılan titiz incelemenin ardından Fransa’yı "yeni bir uçak gemisi ile donatmaya" karar verdiğini dile getiren Macron, "korkutabilmek için güçlü olmak gerektiğini" vurguladı.

Maliyetinin 10 milyar avro civarında olduğu tahmin edilen nükleer kapasiteli yeni uçak gemisinin 2038 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Fransız basınına göre, yeni uçak gemisi selefi Charles de Gaulle’e kıyasla daha büyük olacak, 300 metre uzunluğunda ve 80 bin ton ağırlığında tasarlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor
HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor
Rus general Fanil Sarvarov'a suikast! Bindiği araç patladı
Rus general Fanil Sarvarov'a suikast! Bindiği araç patladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek
Jeep'un SUV modeli yeni Compass'ın üretimi başladı
Jeep'un SUV modeli yeni Compass'ın üretimi başladı
Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu
Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu
Şişhane metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı
Şişhane metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı
Kenan Tekdağ Sadettin Saran'a yanıt verdi! Saran onun için 'kötü kalpli ve tehlikeli' demişti
Kenan Tekdağ Sadettin Saran'a yanıt verdi! Saran onun için 'kötü kalpli ve tehlikeli' demişti
Hyundai'den İzmit'te üreteceği ilk elektrikli modele ilişkin açıklama
Hyundai'den İzmit'te üreteceği ilk elektrikli modele ilişkin açıklama
Sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu! Ölüm sebebi belli oldu
Sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu! Ölüm sebebi belli oldu
Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler var
Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler var
Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Önce baba da oğlu öldürüldü
Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Önce baba da oğlu öldürüldü
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşacak