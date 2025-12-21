İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan İran’a sert tehdit

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’ın İsrail’e yönelik yıkım planlarının merkezinde olduğunu savunarak, Tahran’ı yakın ve uzak cephelerde vurmakla tehdit etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'ın İsrail'e yönelik yıkım planlarının merkezinde olduğunu savunarak, Tahran'ı "yakın ve uzak cephelerde" vurmakla tehdit etti. Bu açıklama, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a İran'a yönelik yeni saldırı planları sunacağı iddiasıyla eş zamanlı geldi. Haberde ayrıca, 2025 yılında yaşanan nükleer tesis saldırıları, ABD'nin müdahalesi ve ateşkesle sonuçlanan çatışma sürecinin bilançosu hatırlatıldı.

EN UZUN VE KARMAŞIK SAVAŞ

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, kuruluşundan beri İsrail'in yürüttüğü en uzun ve karmaşık "savaşın" merkezinde İran'ın olduğunu savundu.

İsrail'i yıkma planlarının arkasında İran'ın olduğunu öne süren Zamir, İsrail ordusunun "düşmanlarını gereken her yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracağı tehdidinde bulundu.

NETANYAHU TRUMP'A PLAN SUNACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.

ŞİDDETLİ SALDIRILARLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, bu ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

ABD MÜDAHALESİ VE MİSİLLEME

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

AĞIR BİLANÇO VE ATEŞKES

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.