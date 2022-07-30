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Filenin feleri finale çıktı rakibi Küba oldu

Filenin feleri finale çıktı rakibi Küba oldu

 A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

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"Filenin Efeleri", finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Salon: Seul

Hakemler: Gerard Joseph (Malezya), Myoi Sumie (Japonya)

Güney Kore: Seung-Suk, Subong, Yung-Suk, Min-Ho, Sun-Soo, Gyeong-Bok (Jeong, Kyungmin, Sungjin, Kyumin)

Türkiye: Arslan Ekşi, Vahit Emre Savaş, Baturalp Burak Güngör, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija ( Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın)

Setler: 24-26, 21-25, 22-25

Süre: 91 dakika (31, 28, 32)

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