Fenerbahçe'de kadroda büyük revizyon 8 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahahçe, ocak ayında Domenico Tedesco’nun kadroda düşünmediği isimlerin yanı sıra takımdan ayrılmak isteyen Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski’yle de vedalaşacak. En az 8 isim gidecek.

Fenerbahçe, ocak ayında büyük bir revizyona hazırlanıyor. Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre hareket edilecek.

İlk gelen bilgilere göre; İtalyan çalıştırıcı, başta kadro dışı bıraktığı, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yla yolların ayrılmasını istedi.

Takımda forma şansı bulamayan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz'la devre arasında vedalaşılacak.

Bu 5 ismin yanında en az 3 isim daha gidecek. Polonya'dan teklif alan İrfan Can Eğribayat'ın da devre arasında gitmesi bekleniyor. Ayrıca yönetimle görüşüp takımdan ayrılmak istediklerini belirten Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri'ye de gelen teklifler değerlendirilecek.

Bu 8 ismin dışında sürpriz isimlerle de yollar ayrılabilir. O isimlerden biri ise sezon başında kadroya katılan Archie Brown... İngiliz sol beke teklif gelmesi halinde kesin olarak gönderilecek.

