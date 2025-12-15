BIST 11.399
DOLAR 42,70
EURO 50,12
ALTIN 5.954,51
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Sürücülere güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda Karayolları ve trafik ekipleri tarafından uyarı yapıldı.

Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Resim: 0

Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

