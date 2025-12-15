Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenaze programı Hatuniye Camii'nden...

BIST 11.399
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehzadeler Belediyesi Gülşah Durbay'ın cenaze programını da yayınlandı. Genç başkan bugün ilçesine ve ailesine veda ediyor. Cenazesi Hatuniye Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak namazdan sonra Koldere Mezarlığı'na defnedilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede 37 yaşında yaşamını yitirdi. Şehzadeler Belediye başkanı olan Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi görüyordu. Aralık ayı başında yoğun bakıma kaldırılan Gülşah Durbay, geçen hafta da entübe edilmişti. 

CENAZE PROGRAMI
Gülşah Durbay'ın cenazesi bugün kalkıyor. Program belediyenin sitesinden duyuruldu. Cenazesi Hatuniye Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak namazdan sonra Koldere Mezarlığı'na defnedilecek.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

BURHANETTİN BULUT: ONCA MÜCADELEYE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

Ah be Gülşah… Manisa’dan yüreğimize bir ateş daha düştü… Şehzadeler Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşim Gülşah Durbay, verdiği onca mücadeleye rağmen hayata tutunamadı. Gülşah kardeşime Allah’tan rahmet; başta acılı ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm Manisa’ya sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun…

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2 Aralık'tan bu yana Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, entübe edilmişti. 

