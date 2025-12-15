BIST 11.399
CarrefourSA satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama geldi

Sabancı Holding, market zinciri CarrefourSA'nın süpermarketlerini A101 ve hipermarketlerini Anpagross'a devretmek için görüşme yürütüldüğüne yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı.

Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şirketin hisselerinin satışı yönünde henüz bağlayıcı bir karar alınmadığı belirtildi.

Açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı hatırlatıldı.

Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekte olduklarını söyleyen holding portföyeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme", "operasyonel ve finansal performansını iyileştirme" ve/veya "çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesinin" düzenli olarak ele alındığı belirtildi.

"Somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır"

Açıklamada, "İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

