EKONOMİ

Garanti BBVA Faktoring dijital faktoring hizmetini devreye aldı

Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Mobil ve internet bankacılığı üzerinden dijital faktoring hizmetini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler, şahıs firmaları ve tüzel müşteriler hem ellerindeki çekleri hem de Garanti BBVA'ya tahsile verdikleri çekleri Garanti BBVA dijital kanalları üzerinden görüntüleyebiliyor.

Mobil'den QR ile taranan çekler, şubeye teslim sırasında işleme alınabiliyor. Tahsilde olan çekler ise dijital teklifin onaylanmasıyla birlikte dakikalar içinde müşterinin hesabına aktarılabiliyor.

Dijital faktoring hizmetiyle müşteriler, firmaları için gerekli olan acil nakit ihtiyaçlarında krediye alternatif olarak faktoring işlemlerini dijital kanallardan hızlıca tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden sunulan hizmet, şube bağımlılığını azaltıyor. Halihazırda müşteriler, tahsile vermiş oldukları çekler için şubeye gitmeden faktoring süreçlerini uçtan uca dijital ortamda tamamlayabilirken, yeni bir çekle işlem yapmak isteyen müşteriler ise şubeye randevu sistemiyle çeki teslim ederek süreci bitirebiliyor.

Dijital kanallar üzerinden sunulan faktoring hizmeti, müşterilere hem ellerindeki çekler hem de bankaya tahsile verdikleri çekler için anında teklif alınmasını sağlayan hızlı finansman alternatifi sunuyor.

Söz konusu dijital çözüm, firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Müşteriler, Garanti BBVA Mobil'de yer alan "Hesap ve Kart" menüsündeki "Pazaryeri" adımından "Faktoring Çeklerim" sekmesine ulaşarak, hizmetten yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürü Selahattin Güldü, faktoring hizmetlerini, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden sunmaya başlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Mobil bankacılığın artık ana kanal haline geldiği bu dönemde, müşterilerimizin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri, zaman kazandıracak, yüksek hizmet kalitesi ile sonuç alabilecekleri bir yapı kurduk." değerlendirmesini yaptı.

