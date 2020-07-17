BIST 118.693
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 398,39
YAZARLAR

Fatih Terim'in varlığı deli etse de!

Türk futbol tarihinde Fatih Terim kompleksine kapılanları bir kez daha "Kurt sisli havayı sever" misali seyrediyorum. Gerçek olan şu ki Fatih Terim'in varlığının deli ettiği insanlar onu gizli gizli seyrediyor...

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Yine çakallar ortada...

Her şey bitti yine Fatih Terim'in peşindeler...

Vay sen nasıl şampiyonluk olamazsın!..

Bakın...

Fatih Terim’i işte bunun için seviyorum...

Nerede ise Türk spor basının varlığı...

Nerede ise  bazı Türk Teknik adamlarının komplekslerinin adı...

Çünkü  Fatih Terim olmak kolay değil ki!..

Her şartta kendi göbeğini kendi kesen adam...

Olduğu ve göründüğü gibi adam...

Hiç kimseye boyun eğmeyen adam...

Hayal denilenleri gerçeğe dönüştüren adam..

Allah aşkına bir insan çalıştırdığı takımı her yıl şampiyon yapacak diye bir kural mı var?

Veya dünya tarihinde böyle bir Teknik Direktör mü var?

İster Guardiola ol…

İster  Mourinho …

İster  Klopp!

Var mı?
 
9 yıl Teknik adam olarak çalıştığı takımı  8 kez şampiyon yapmak dile kolay ?  

Bu yıl işler iyi gitmedi ya…

“Fırsat bu fırsattır” yine  saldırmaya başladılar…

Kim bunlar!..

Ne yazık ki Fatih Terim'e karşı  kompleks duygusunu hayatları boyunca damarlarında akan kan gibi taşıyan sözde futbol dünyasında kendilerine rol biçenler!..

Çünkü;
Fatih Terim’i istedikleri gibi kullanamazlar...

Fatih Terim’in duruşu altında hep ezilirler...

Fatih Terim’in başarıları altında kayboldular…

“Kedi uzanamadığı çiğere mağdur der” ya..

Fatih Terim kazandığı zaman ortadan kaybolurlar…

Kaybettiği zaman dişlerini gösterirler…

Ama o dişlerini Fatih Terim’e geçirmeleri hiçbir zaman mümkün olmadığı içinde kusura bakmasınlar ama kudururlar…

Yok efendim Fatih Terim’in başarılarının arkasında çok farklı şeyler varmış!..

Ayıp be!..

Arkasında hiç bir dayı gücü olmadan  Allah  rahmet eylesin nurlar içinde yatsın mekanı cennet olsun  Baba  Talat  Terim'in oğlu olarak Adana Demirspor'da kendini kanıtlamış  G.Saray isteyince Baba Terim onu  Türk futbolunun unutulmaz ismi Metin Oktay'a emanet etmiş..

O anı şöyle anlatmış hoca.. 

"Metin ağabey Adana'ya gitmiş benim için. Baba ocağımı solumuş, el öpmüş, kendini ve Galatasaray'ı anlatmış. Babam çıkarken 'Evladım sana emanet. Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun.'

Türk futbol camiasının en köklü kulüplerinden birinde uzun yıllar futbol oynamış, kaptanlık yapmış, Teknik Direktörlük yapmış, uzun yıllar milli takımı çalıştırmış, Milan gibi takımı çalıştırmış bir adamın arkasında kim var?

Söyleyeyim...

Mangal gibi yürek!..

Lider olmak...

Duruş adamı olmak.. .

Bakın…

Ben Trabzonluyum…

Fatih hoca Adanalı..

37 yıldır tanırım…

1983 yılında Trabzon’da oynanan bir Trabzonspor-Galatasaray maçından önce tanıştım hoca ile…

Maçtan sonra 5 numaralı formasını bana hediye etmişti ki o formayı halen unutulmaz bir anı olarak hep saklarım…

Dile kolay 37 yıl…

O gün bugündür kendisini hep takip ederim, zaman zaman da arar halini hatırını sorarım…

Severim…

Sayarım…

En önemlisi inanırım ona...

Hiçbir zaman sırca köşklerin adamı olmamıştır…

Çok özel bir adamdır…

Fiorentina’yı çalıştırdığı sezon, hakkında yazdığım bir yazı sonrası sabah gazeteye gittiğimde Fiorentina Kulübü antentli bir kağıt üzerinde, kendi imzasını taşıyan bir teşekkür faksı ile karşılaşmıştım…

Yardımseverlikte üzerine tanımam…

Bakın şu fotoğrafa...

Dosttur…

Vefalıdır…

Candır…

Cesurdur…

Harbidir…

Doğrularından asla taviz vermez..

Herkes Teknik Direktör olabilir ama  “HERKES LİDER  OLAMAZ” sözünün en güzel tarifidir...

Türkiye'de "İmparator", İtalya'da "Grande" lâkapla anılmak gibi unvanı kendine kendine mi verdi?

Ona hayranlık duyanlar verdi!..

Güneş balçıkla sıvanır mı?

Tarih gerçekleri yazar…

O gerçekleri de Fatih Terim yazmıştır ki  kim ne konuşursa konuşsun silinmesi mümkün  olmayanlar gerçeklerdir bunlar...
 
Bu sezon yaşanan hayal kırıklığı sonrası “Kurt puslu havayı sever” misali yine birileri üzerine oyun oynamaya başladı..

Yani söz konusu Fatih Terim olduğu zaman amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu bildiklerimiz Fatih Terim düşmanlığını ortaya koydular..

Ya Allah’tan korkun…

Yani her biri Galatasaray için olmazsa olmaz olan  isimlerden mahrum kalmak, korana virüse yakalanıp hastanede yatmak vs..vs..

Hiç olmayacak şekilde şansızlıklar yaşamış birtakım ile ligi noktalayacak…

Buna rağmen spikerin “Başarısızlık varsa sebep olarak neyi söyleyebilirsiniz?” şeklindeki sorusuna

 “Sebep A benim… Sebep B benim… …”

cevabı verecek kadar net adamdır..
 
Hala anlayamadıkları gerçek şu ki Fatih Terim Galatasaray için sadece bir Teknik Direktör hiçbir zaman olmamıştır…

Futbolcuyken de böyleydi…

Dünya futboluna bir bakın  eski bir futbolcusunun takımı ile yarım asra yakın böylesine bütünleştiği, Teknik adam olarak çalıştırdığı 9 sezonda 8 şampiyonluk  elde ettiği  UEFA Kupası dahil nice kupalar kaldırdığı bir başka  Teknik Direktör var mı?
 
İtalya’da Fiorentina’ daki başarı öyküsü..

Milan gibi dünya  kulübünün Teknik Direktörlük görevini üstlenmesi…

Neyi anlatıyor..

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz misali Fatih Terim’in yaptıklarını anlatmaya gerek yok

9 yılda;

Bir UEFA Kupası şampiyonluğu…

8 Süper Lig şampiyonluğu…

6 Türkiye Kupası şampiyonluğu…

5 Süper Kupa şampiyonluğu…

Yetiştirdiği nice yıldızlar…

Böyle bir karne var mı?

Ümit Milli takımdan A Milli takıma kadar  ilkleri başarmış bir adamın adı Fatih Terim ..

Ona ön yargı ile bakıp eleştire getirenlere tavsiyem öncelikle bir aynaya baksınlar!

Gerçek olan şu ki;

Fatih Terim'in varlığı kimilerini “Deli “ etse de;
uzaktan  onu “Gizli gizli “ büyük bir hayranlıkla izlemelerine hep bayılırım.

Allah uzun ömürler  versin, varlığını eksik etmesin…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fatih terim
DİĞER YAZILAR
Türkiye Berat Albayrak ile tanıştı artık!.. 15 Temmuz sonrası yeni kabine!.. Seni gidi yandaş Mösyö Bouquet seni! Emine Erdoğan'dan önce, Emine Erdoğan'dan sonra!.. Tayyip Erdoğan'ın keşfettiği bakan!.. Tayyip Erdoğan’a oy verenler cahil öyle mi?.. TÜM YAZILARI >>