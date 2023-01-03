EYT’de Belli Olanlar ve Olmayanlar…

EYT’de beklentileri karşılandı…

2023 yılbaşının manşeti oldu: EYT’de yaş şartı kaldırıldı!

Defalarca televizyonda dile getirdim, EYT’de yaş şartı gelmesi faciadır, hiçbir siyasetçi bu yükü kaldıramaz dedim. Yazılarımda yaşa takılanlara yaş şartı getirmek akıl karı değil, bu hesap Bağdat'tan döner dedim.

Öngörüm doğru çıktı…

Maliye Bakanlığı bürokratlarının yaş şartı getirip EYT’yi kısıtlama vizyonsuzluğu tutmadı.

EYT haberi milyonlarca haneye yeni yıl hediyesi oldu.

Hediye de değil, aslında haksızlığın telafisi oldu, milyonların beklentisi karşılandı.

Hayırlı, uğurlu olsun…

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Şimdi EYT Yasasının Meclis’e gelmesini bekliyoruz…

Peki, EYT’de neler belirlendi neler halen belirsiz?

Bu yazımızı bunlara ayırdık.

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İlk ve net olarak belli olan şey EYT’de yaş sınırı olmayacağı…

Emeklilikte yaş sınır uygulanmayacak.

2 milyon 250 bin kişi hemen, peyderpey ise 5 milyondan fazla kişi emekli olacak…

En önemli beklenti yaş sınırı getirilmemesiydi.

Şimdi EYT düzenlemesi sınırlayıcı değil, kapsamlı çıkacak…

EYT 1999 Düzenlemesi emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı nedeniyle beklemek zorunda kalan çalışanları kapsıyor.

Bu durumda olan 2 milyon 250 bin kişi var.

Şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenler bunlar…

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Ancak prim gününü veya sigortalılık süresini doldurmayı bekleyen 3,5 milyondan fazla kişi daha EYT’den şartları doldurunca emekli olabilecek.

Yani EYT’den toplamda 5 ile 6 milyon arasında kişi yararlanabilecek.

Düzenleme 08.09.1999 tarihi öncesinde işe başlayanları kapsayacak.

Devlet için büyük bir fedakârlık anlamına gelen bu düzenlemeyle birlikte EYT sorununu kökten çözülmüş oluyor.

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EYT kapsamında borçlanma, ihya ve hizmet birleştirme hakkı tanındı.

Buna göre, hizmet birleştirme ve borçlanma işlemleri SGK’ca başlatılmış bulunuyor.

Yeni yılı kaçıranlar zamlı tutardan da olsa borçlanma yapıp hizmet kazanabilecek. Sigortalılık başlangıç tarihinden önceye borçlanma yapanlar da günleri yetiyorsa EYT’li olabilecek.

Yani 31 Aralık’ı kaçıranların borçlanma hakkı gitmedi!

SSK’lı, Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı sigortalısı ayırt etmeden mevcut yapıdaki herkes EYT Kanunu’ndan yararlanabilecek.

Düzenlemenin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki mali yükünü dengeleyecek çalışmalar yapıldığından SGK bütçesine yükü kaldırılamaz düzeyde değil.

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Belli olan bir diğer ayrıntı da EYT’nin işveren boyutu:

İşverenlerin kıdem tazminatı yükü için Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız KGF garantili kredi paketini hazırlıyor. İşverenlerin işçi kıdem tazminatlarını ödemeleri takip edilecek.

Çalışan sayımızın 31,5 milyona ulaştığı Türkiye’de her vatandaşın emeğine ve katkısına ihtiyacımız var. Yani emekliliklerin çalışması teşvik ediliyor.

Emekli olduktan sonra SGDP’li olarak çalışmaya devam eden çalışanlarımız için 5 Puanlık Teşvik getiriliyor. Burada amaçlanan şey emekli olanların kayıtlı olarak çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

Emeklilik için EYT’li Bağ-Kur’lular kadınsa 7 bin 200, erkeklerse 9 bin gün ödemek zorunda.

EYT’li memurlar için de kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin gün ödemek zorunlu.

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Peki EYT’de belli olmayan neler var?

İlki SSK’lıların kaç günle emekli olabileceği. Eğer 1999 Reformunun geçici maddeleri iptal edilirse SSK’lılar 5 bin günle emekli olabilecek.

Yok kademeli sistem dediğimiz geçici maddeler korunursa SSK’lılar 5 bin gün ile 5 bin 975 gün arasında emekli olabilecek.

Hangisi olursa olsun EYT’lilerin beklentisini karşılar.

Bir başka belli olmayan husus, EYT’de başvuru süresi olup olmayacağı… Beklentimiz olmaması yönünde.

Ancak en doğrusunu yasa teklifi Meclis’e gelince anlayacağız...

EYT düzenlemesinin özü bu şekilde. Belli olanlar çoğunlukta, belli olmayan birkaç husus kaldı.

EYT’liler maaş başvurusunu nasıl yapacak, bunun cevabını da bir sonraki yazımıza bırakalım…

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