Eylem hazırlığındaki suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen suç örgütü üyesi 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep ve Ankara'da bazı kişilere yönelik eylem ve soygun hazırlığında olduğu belirlenen Ç.Ş.T (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö (18), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Otelde yakalandılar

Bir otelde konakladıkları tespit edilen 3 şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

Cep telefonunda bulundu

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde yasa dışı sorgulama sistemi aracılığıyla eylem gerçekleştirecekleri kişilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

